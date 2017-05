CALDERA POLÍTICA 26 MAY 17

FINALMENTE NO se realizó ayer la conferencia de prensa convocada para dar a conocer un cañonazo político en Zamora….PARECE QUE no fue miedo por lo que se iba a declarar, más bien cautela, para esperar un momento mejor….LO QUE si nos adelantaron es que tiene que ver con ciertos movimientos que se van a dar en las delegaciones y representaciones regionales en Zamora del gobierno del estado, con personajes que no son del sol azteca….COMO ADELANTAMOS en este espacio, fue presentada una queja y testigos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para declarar en contra del alcalde de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, y exponer la situación ocurrida el pasado 21 de marzo del año en curso en la plaza principal, donde el mandatario, aparentemente, tuvo la intención de agredir físicamente a Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana, tras una manifestación realizada afuera de la Presidencia Municipal y que quedó grabada en un video que se hizo viral en la página web del periódico El Independiente….“NO HAY ningún interés político detrás de la colocación de esta queja. La actuación obedece a comprometer únicamente al mandatario municipal a tener que ofrecer un buen trato a los ciudadanos, porque no debe olvidar que se debe a los habitantes de este municipio y que su condición de presidente municipal no lo exime de una atención de calidad y cordialidad”, subrayó el dirigente de Unidad Ciudadana en el marco de una visita realizada a la oficina del visitador regional de la CEDH en esta ciudad….ASEGURÓ que no se trata tampoco de buscar la imposición de una sanción económica, sino únicamente dejar el precedente para que el alcalde se comporte y no vuelva a actuar de esa manera con otros ciudadanos….CONFIÓ en una actuación imparcial de parte de la CEDH, tras considerar que han sido lentos los avances en el proceso para la presentación de la queja, ya que van casi 2 meses de resolución desde que expuso la problemática ante el organismo, aun con la presentación de pruebas por parte de las personas involucradas….CABE MENCIONAR que tanto el titular de la CEDH como el visitador de Zamora, tienen antecedentes priístas….NADIE SABE, nadie supo, donde fueron a parar las “pacas” de billetes de procedencia ilícita que le fueron entregas a la ex diputada de MORENA, Eva Cadena, para que se las entregara a López Obrador….LA DIPUTADA se niega decir “donde está el dinero”, si en realidad se lo dio al Peje Lagarto o le dio otro destino, señalando que sobre ese asunto no puede hablar, ya que según sus propias palabras “está amenazada de muerte y teme por su vida”….ESTE caso es muy parecido al que ocurrió con el “señor de las ligas”, René Bejarano, cuando este recibió un “costal de pacas de dinero”, ilícito que le entregó el argentino Carlos Ahumada, en ese entonces Bejarano era el secretario particular y operador político de López Obrador mientras que el Peje Lagarto era Jefe de Gobierno del Distrito Federal….EN ESTE CASO también nadie supo dónde quedó el dinero….LA CIUDADANÍA de Zamora sigue quejándose de la falta de gestión del actual presidente municipal Carlos Lugo, ya que, según opiniones, sigue encerrado en sus oficinas municipales sin salir a tocar puertas a los gobiernos estatal y federal para gestionar recursos económicos que impulsen el desarrollo de Zamora y el bienestar de la población….DEBERÍA seguir el ejemplo de municipios cercanos como Jacona, Tangancícuaro e Ixtlán, por citar algunos, que siguen gestionando y logrado recursos económicos que han contribuido al mejoramiento de sus municipios y del bienestar de sus ciudadanos, señalaron los zamoranos. Por cierto, en los próximos días se rebelará una encuesta que arroja eso y mucho más….LA PRÓXIMA semana se someterá al pleno para su discusión y aprobación el primer paquete de reformas para dar vida al Sistema Estatal Anicorrupción, informó la diputada Jeovana Alcántar Baca, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 73 Legislatura Local….EN ESE SENTIDO, la también presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales dio a conocer que ya se tiene listo el dictamen de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y las reformas al Código Penal para incorporar los delitos derivados de los temas anticorrupción.