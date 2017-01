CALDERA POLÍTICA 26 ENE 17

EL SECRETARIO del migrante, José Luis Gutiérrez Sánchez, aseguró que las remesas proyectadas para este año rondan en los dos mil 700 millones de dólares, por lo que descartó que el efecto Trump vaya a afectar esta importante fuente de ingresos para el estado y la nación…..RECORDÓ que el año pasado las remesas fueron de dos mil 530 millones de dólares, por lo que lejos de verse afectado ese concepto, serán superiores al 2016…..RESPECTO a las intenciones de Donald Trump de poner impuestos sobe las remesas, indicó que es una idea descabellada de este loco y que difícilmente es aplicable a partir de la ley de Estados Unidos….ASEVERÓ que la única manera en que este concepto podría sufrir reducciones, sería que los connacionales se quedaran sin empleo…..POR OTRO lado, indicó que el número de deportaciones no aumentará respecto al año pasado, por lo que aseguró que este año se contarán con 21 mil personas repatriadas, misma cantidad que el 2016….EN ESE SENTIDO, exhortó a los migrantes que estén considerando regresar a México por pánico a que se informen a través de la Secretaría del Migrante, ya que a su parecer, hasta ahora no sufren mayor peligro que con la administración de Obama….COMO parte de las actividades que se realizarán hoy en el Foro Internacional Gobernanza y Desarrollo Democrático Michoacán 2017, fue confirmada la presencia de los gobernadores Silvano Aureoles Conejo, Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle….SERÁ en la Mesa VIII, misma en la que se abordará el tema de “Viabilidad Jurídica, Política Social de una Nueva Constitución, Acuerdos para la Gobernanza y Desarrollo”, en la que los mandatarios tendrán diversas participaciones y harán presencia en el desarrollo del evento…..TANTO el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, así como el mandatario del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, estarán presentes en la plenaria, a fin de intercambiar puntos de vista respecto a la temática….LA PARTICIPACIÓN está prevista para el viernes 27 de enero, a las 17.40 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), lugar donde se desarrollará el evento este jueves y viernes….LA INAUGURACIÓN está prevista para hoy a las 9.00 horas, y el inicio de las conferencias estará a cargo del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; aunado a ello, se contará con las ponencias magistrales del Doctor Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; y el Doctor José Thompson Jiménez, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la República de Costa Rica…..AÚN ESTARÁN abiertos los registros hasta las 17.00 horas de este jueves a través del portal http:gobernanzaydesarrollodemocrático.michoacán.gob.mx, además de manera presencial estarán disponibles las mesas de inscripción desde las 8.30 horas de hoy…..ESTE DOMINGO 29 de enero arribará a la capital michoacana el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a firmar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo….EL ANUNCIO del presidente de Estados Unidos de la construcción de un muro en la frontera con México, no solo es un acto de enemistad, es un acto hostil que afectará no solo la migración, sino la economía y la relación con ese país….POR ELLO el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña, llamó a los tres órdenes de gobierno a emprender acciones para apoyar y respaldar a los migrantes michoacanos….”BASTA ya de estar discutiendo quién lo paga, México está obligado a definir esa decisión del nuevo presidente de los Estados Unidos como un acto de enemistad, como una agresión y como un acto hostil hacia de México, hacia los mexicanos y hacia las mexicanas”, recalcó…..TORRES Piña consideró que la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos, es un acto que se manifiesta con cierta saña porque la buena disposición que se mostró el pasado lunes de poder tender un puente de diálogo para una negociación integral con los Estados Unidos, “me parece que en este momento no tiene las condiciones pertinentes para que se pueda realizar ningún tipo de negociación”….ANTE ELLO, el líder del Sol Azteca se sumó a las voces que sugieren que el Presidente de la República cancele su visita pactada a Washington para finales de mes…..”HEMOS escuchado de parte del presidente Trump que México saca ventaja del Tratado de Libre Comercio, de tal manera que obviamente con esa posición no nos espera una buena negociación, por lo tanto no hay condiciones en este momento de abrir ninguna renegociación”, destacó….EL LÍDER perredista subrayó que si Estados Unidos insiste en salirse del Tratado de Libre Comercio, “hay que tomarle la palabra, que lo haga, nos quedaremos bajo el amparo de la Organización Mundial de Comercio, más del 80 por ciento del comercio de hoy con Estados Unidos está amparado precisamente a partir de la OMS, de tal manera que, aunque esto implique tiempos complicados de corto plazo, significará la posibilidad de tener una mejor condición en el contexto de la relación bilateral en términos comerciales”….ANTE el gran riesgo de que con la política proteccionista del nuevo gobierno de Estados Unidos se incurra en la violación de los derechos humanos de connacionales, la diputada Macarena Chávez Flores, presidenta de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado, pugnó por la exhaustiva difusión de los derechos que poseen los migrantes michoacanos en dicho país, ello a partir de los municipios que son el primer contacto con su nación con el que cuentan…..EN EL marco de la Reunión de Autoridades Migrantes y Electorales con los 113 Ayuntamientos del Estado de Michoacán, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), refirió que de acuerdo con autoridades municipales ya se han registrado algunos retornos de paisanos.