CALDERA POLÍTICA 25 may 17

SINO NO ocurre algo diferente, este jueves habrá una diligencia testimonial en las oficinas del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esta ciudad, la cual deriva de la queja que presentó en esa instancia Lucio Arzate Maldonado, líder de los colonos de la Huanumera, lo anterior por sentirse agredido por el presidente municipal de Zamora, Dr. José Carlos Lugo, en los hechos suscitados en el mes de marzo pasado….HECHOS QUE quedaron grabados en un video que se hizo viral en la página de internet del periódico El Independiente….CABE MENCIONAR que al respecto, Arzate Maldonado dio a conocer que también habrá una diligencia confesional donde el alcalde deberá aportar pruebas en contrario a la queja presentada….SOBRE ESTE asunto el líder vecinal consideró que los representantes de la CEDH se están inclinando a favor del Edil e incluso van aceptar que no comparezca con ellos, sino que los funcionarios de la Comisión vayan a sus oficinas bajo el pretexto que el alcalde “tiene mucho trabajo” y debe recibir al gobernador de Michoacán….LA DIPUTADA de MORENA, Eva Cadena, apareció en la Cámara de Diputados federal, temerosa de perder el fuero….ABORDADA por los periodistas y al ser

cuestionada: ¿dónde está el dinero?, que según los videos en los que fue sorprendida recibiendo “fajos” de billetes para que se los entregara a López Obrador, la diputada se negó a contestar, diciendo solamente “compréndame, no puedo hablar sobre ese asunto y sobre nada, estoy amenazada de muerte y temo por mi vida”….EN LA RECTA final de las campañas por la gubernatura del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo cuenta con 34 por ciento de la intención del voto, ubicándose 5 puntos arriba de la candidata de MORENA, Delfina Gómez, quién tiene 29 por ciento….ASÍ LO REVELA la más reciente encuesta de El Financiero, realizada en esa entidad los días 20 a 23 de mayo a mil electores de la entidad….SEÑALÓ una nota periodística en El Financiero que, de acuerdo con el estudio, el perredista Juan Zepeda se ubica en tercer lugar, con 19 por ciento de las preferencias, mientras que Josefina Vázquez Mota está en cuarto sitio, con 13 por ciento….SEGÚN el sondeo, la independiente María Teresa Castell obtiene 3 por ciento, mientras que el petista Oscar González atrae 2 por ciento de las preferencias….COMPARADOS estos resultados con los de la encuesta anterior que el Financiero publicó el 3 de mayo, los dos punteros se mantienen estables, con del Mazo subiendo

puntos y Delfina en mismo nivel a la anterior medición….HAY QUE recordar que en dos ocasiones el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó ultimátum para que el candidato perredista en el Estado de México, Juan Zepeda, declinara en favor de Delfina Gómez, candidata de Morena, la última vez fue el viernes 19 de mayo, con un plazo de cuatro días, el cual venció la primera hora de ayer miércoles….“ES LAMENTABLE que Juan Zepeda haya echado por la borda la oportunidad de alianza no solo para 2017, sino para 2018, eso solo prueba que le van a hacer el juego al Revolucionario Institucional (PRI)”….EN ENTREVISTA con Quadratín, recordó que dicha interpretación no es únicamente de Morena, pues el propio ex presidente nacional del Sol Azteca, Pablo Gómez, declaró en días pasados que lo más lógico es la conformación de un frente que aglutine las izquierdas ante las elecciones presidenciales….EN ESE SENTIDO, retomó la encuesta publicada ayer miércoles por El Financiero, la cual posiciona en segundo lugar a Delfina Gómez con el 29 por ciento, mientras que Alfredo del Mazo se encuentra en un primer lugar con el 34 por ciento….“LO QUE SE ESTÁ trabajando desde Morena son las alianzas, no alianzas con los demás partidos políticos, sino con la ciudadanía, solo así podremos pasar del segundo lugar en el

Estado de México”, agregó….“JUAN ZEPEDA ha caído hasta la tercera posición, únicamente con un 19 por ciento y aun así no quiso declinar en favor de Delfina, solo confirma sus intenciones de permanecer al lado del PRI”, finalizó el Peje Lagarto.