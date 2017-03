CALDERA POLÍTICA 25 mar 17

SALVADOR VEGA Casillas, Senador, lamentó las inconsistencias que se han presentado de forma involuntaria en el sistema del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo el refrendo de más de 18 mil panistas en Michoacán e hizo un llamado para que este tipo de incidentes sean revisados y resueltos cuanto antes a fin de no afectar la certeza del proceso ni el compromiso del PAN con sus integrantes…..“LOS militantes se desplazan, dejan trabajo y ocupaciones para refrendar su compromiso con el partido, no es posible que los hagan dar dos o tres vueltas por fallas involuntarias en el sistema del INE o porque el proceso no ha sido comunicado con la debida claridad en los distintos canales de difusión que tenemos en Acción Nacional”….COMENTÓ SOBRE la insuficiente comunicación oficial para informar a la militancia sobre los pasos a seguir en dicho proceso y señaló que actualmente se presenta la información de manera confusa, ya que incluso se han solicitado documentos extras como requisitos obligatorios….“UNA DE las cláusulas del acuerdo de autorización del Programa, menciona que los militantes deben acudir a su Comité Directivo Municipal con su credencial de elector vigente como documentación obligatoria, sólo en caso de que ésta no contenga el domicilio completo, el militante debe de llevar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 4 meses. Sin embargo, el único video que circula en las redes sociales del PAN destaca que ambos documentos son de carácter obligatorio”….RAÚL Morón fue destituido de la

coordinación de los senadores perredistas en el Senado de la República, siendo designada como nueva coordinadora de los legisladores del Sol Azteca, la senadora Dolores Padierna….MIENTRAS tanto, Alejandra Barrales sigue legislando como senadora, al mismo tiempo que es la Presidenta Nacional del PRD….LO ANTERIOR mantiene sumamente molestos y fuera de control a los ex coordinadores destituidos, Miguel Barbosa y Raúl Morón, quienes han manifestado ya no sentirse a gusto dentro del PRD, quienes amenazaron que podrían irse “a caer en los brazos” de Andrés Manuel López Obrador a quien calificaron como el próximo Presidente de México….CABE señalar que estos señores elogiaron al PRD cuando eran coordinadores, ahora que fueros destituidos reniegan de este partido y se disparan en elogios hacia el Peje Lagarto….ANTE la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán de Ocampo, que hizo entrega el Gobierno del Estado al Poder Legislativo, la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem) podrá dar mayor certeza a las acciones que garanticen el correcto ejercicio de la función pública, dado que se fortalecen mecanismos como la Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital….MEDIANTE dicho proyecto que se encuentra en el Congreso del Estado para estudio y análisis, la titular de Secoem, Silvia Estrada Esquivel, dijo que de aprobarse se permitirá implementar la digitalización y pone a disposición la información pública -“que por la misma ley de la materia estamos obligados a presentar”- facilitando su acceso y

consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas….ASIMISMO, la funcionaria estatal señaló que se podrá seguir construyendo un Gobierno Abierto y una Plataforma Estatal de Transparencia, así como el planear y dar seguimiento a la asignación y administración de los recursos públicos y, principalmente, fortalecer la campaña “Cero Tolerancia a la Corrupción”, entre otras bondades….LA INICIATIVA con Proyecto de Decreto señala que la Secretaría de Contraloría, junto con la Auditoría Superior de Michoacán en el Estado, fungirá como miembro del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que tendrá la función de “laborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental”, subrayó Estrada Esquivel….POR ELLO, con la implementación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, destacó la secretaria de Contraloría, se podrán fortalecer las acciones de vigilancia y se podrá investigar y sentenciar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción, ya que con estas acciones lograremos dotar de herramientas y fortalecer a las instituciones gubernamentales para alcanzar este objetivo….EN EL CONOCIMIENTO de que para el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, la transparencia y rendición de cuentas es una prioridad y desde el inicio de su gobierno instruyó a actuar en consecuencia.