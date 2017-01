CALDERA POLÍTICA 25 ENE 17

NO PROCEDIÓ la denuncia por abuso de autoridad, lesiones, intento de homicidio, daños y perjuicios en contra de las ciudadanas Yolanda Cárdenas Anaya, María del Pilar Vivanco Ríos y Yolanda Vivanco Ríos de parte de Rosa Hilda Abascal Rodríguez, ex alcaldesa de Zamora…..LO ANTERIOR luego del rechazo del Congreso del Estado al Juicio Político contra la ex edil, por lo que las denunciantes vecinas de los rumbos de Galeana siguieron el curso legal ahora en instancias judiciales sin ningún resultado. Cabe mencionar que las señoras pedían una indemnización de cuatro millones 85 mil pesos….NO HABRÁ alianza del “agua y el aceite” PAN-PRD para contender por la gubernatura del Estado de México, al no ponerse de acuerdo, ya que los dos partidos políticos pelearon por encabezar dicha alianza….ANTE esta situación el PAN contenderá solo, llevando como su candidata a Josefina Vázquez Mota, mientras que el PRD participará en la contienda aliado con el PT…..LOS ESFUERZOS coordinados en materia de seguridad entre el Gobierno Estatal y Federal y en apoyo a los municipios, han permitido que Michoacán tenga significativos avances en el combate a la delincuencia, lo que lo coloca como uno de los estados más seguros de México….ASÍ QUEDÓ establecido durante la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, encabezada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, donde se dio a conocer el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló un comunicado….EL REPORTE indica que no obstante que en el país durante 2016 se presentó un incremento en la incidencia de homicidios dolosos, secuestro, extorsión y robo de vehículos, respecto a 2015, Michoacán ya no figura dentro de las entidades consideradas como “focos rojos”….ELLO se debe en gran parte a que funcionan las acciones coordinadas y que se ha logrado blindar a la entidad en las fronteras con los estados vecinos, evitando así que estos fenómenos delictivos se disparen en territorio michoacano….EN ESTA reunión del GCM que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Estatal de Estudios Superiores y Profesionalización Policial (IEESSPPP), estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola; los comandantes de la 21 y 43 Zonas Militares, José Francisco Morales Cázares y Cruz Isaac Muñoz Navarro, respectivamente; el comandante de la 10 Zona Naval, vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán….ASÍ COMO el procurador general de Justicia, José Martín Godoy Castro; el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Gómez Arrieta; la delegada de la PGR, Bertha Paredes Gudiño; el comisario de la Policía Federal, Israel Galván Jaime; por mencionar algunos….EL GOBIERNO está obligado a fortalecer a sus instituciones en materia de seguridad y con ello consolidar el marco de libertades, el Estado de Derecho y la seguridad de sus habitantes y patrimonio….ASÍ LO estableció el titular del ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo, quien destacó que solamente a través de participación ciudadana y la coordinación de los tres órdenes de gobierno es como se podrán crear cuerpos policiales efectivos, que hagan frente a la delincuencia…..AUREOLES Conejo encabezó la ceremonia de egreso de 201 nuevos elementos que conformarán las filas de la Policía Michoacán….AHÍ, el mandatario hizo un amplio reconocimiento a los cadetes egresados y sus familias por concluir sus estudios y mantener su vocación por brindar seguridad a los michoacanos…..“EL GOBIERNO será garante del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos”, subrayó el mandatario, tras comentar que en este paquete de egresados, un 25 por ciento son mujeres policías que lograron concluir sus estudios de manera satisfactoria….LA PROPUESTA del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Estado, de reducir de 16 a 8 las diputaciones plurinominales en las próximas elecciones locales, permitirá al Poder Legislativo contar con 32 integrantes en lugar de los 40 que lo conforman actualmente.