CALDERA POLÍTICA 24 NOV 16

LOS GOBERNADORES del Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguirán comprometidos para evitar la repatriación de migrantes, luego del proceso electoral en Estados Unidos…EL SECRETARIO general del PRD en Michoacán, Antonio García Conejo, resaltó la postura de Silvano Aureoles, gobernador del estado, de pedir medidas para que se respeten los derechos humanos de los migrantes michoacanos en el vecino país…GARCÍA Conejo indicó que el PRD ha sido un instituto político que ha caminado del lado de las causas de la gente y en el caso de los migrantes no es la excepción, ya que las remesas que mandan desde Estados Unidos son importantes en la economía de Michoacán…….“DESDE nuestro partido pugnamos por un trato digno, conozco en carne propia lo que se sufre en aquel país, por eso también celebro la postura de los gobernadores perredistas”, dijo el secretario general del Sol Azteca….ESPECIFICÓ que hay una cifra de casi cuatro millones de michoacanos que por diversas razones salieron de su estado para buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos….EN ESE mismo sentido, Antonio García Conejo, reconoció el trabajo que realiza el Gobierno de Michoacán con los clubes de migrantes, para juntos trazar una agenda de apoyo y sean respetados nuestro migrantes…..“SEGUIREMOS luchando por la dignidad de nuestra gente que salió en busca de mejores condiciones de vida, en el PRD tenemos ese compromiso”, destacó….EN SESIÓN Ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el envío al Congreso del Estado de la Propuesta Técnica de la Reforma Electoral al Código Electoral del Estado….EL CONSEJERO presidente, doctor Ramón Hernández Reyes, refirió que este acto es un hecho inédito que tiene como propósito aportar instrumentos que nos permitan tener una ley electoral que cumpla con de las necesidades para la organización de procesos electorales venideros….“CON EL ENVÍO de este documento queremos cumplir con formalidad con el Congreso del Estado. Lo que enviamos son propuestas que nos permitirán tener una mejor armonización de las leyes en materia”, destacó Hernández Reyes….CON EL propósito de empoderar a los ciudadanos y darles la posibilidad de destituir a un representante popular o funcionario electo antes de que termine su periodo, el diputado Miguel Ángel Villegas Soto presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa en materia de revocación de mandato….LA PROPUESTA, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea incluida en la Constitución Política de Michoacán y en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, implica que los votantes no pierdan el control sobre sus gobernantes y de esa manera obligarlos a desempeñar de forma adecuada la función pública….“LA REVOCACIÓN de mandato se ha convertido no solo en un mecanismo de participación ciudadana idóneo para que el pueblo ejerza soberanía, también, es una exigencia ciudadana que se ha visto plasmada ya en legislaciones del país….SEÑALÓ que de esta manera se pretende otorgar certeza jurídica tanto para los ciudadanos que pudieran promover el procedimiento, así como para los funcionarios sujetos al mismo…“HACERLES saber que, así como les otorgaron el poder político por medio de su voto, de la misma manera pueden quitárselo”, indicó.