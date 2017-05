CALDERA POLÍTICA 24 may 17

DELEGADOS Y representantes del gobierno del Estado en la región Zamora andan inquietos luego de que aparentemente vienen más cambios en esas posiciones….LO ANTERIOR luego de la salida de Lupita Castro como coordinadora del DIF Estatal en la región, ya que se consideraba que era apadrinada por un político cercano a Silvano Aureoles, ejecutivo estatal y por lo tanto inamovible….ES ASÍ que incluso trascendió que vendrán algunos ex panistas a incorporarse al gobierno del estado, como Germán Tena Fernández, ex dirigente estatal del PAN, que desde la campaña de Aureoles Conejo está con los del sol azteca y ahora ocupa la Dirección de la Comisión de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado….EN LA REUNIÓN que tuvieron ayer martes Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRD al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, a pesar de que el Peje Lagarto le hizo “manita de puerco” al perredista para que declinara en favor de Delfina Gómez, este se mantuvo en su determinación de no declinar en favor de la candidata de Morena….AHORA resulta, por otra parte, que Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, está sosteniendo reuniones con Juan Zepeda, pidiéndole que decline en favor de Josefina Vázquez Mota, ya que un triunfo de La Chepina lo pondría en clara posición para contender como candidato del PAN en la contienda presidencial del 2018….UN DESPLOME de Josefina Vázquez Mota en la contienda electoral por la disputa de la “joya de la corona” en el Estado de México, indudablemente que afectaría en sus

aspiraciones presidenciales del “niño de oro”….A TRAVÉS de la profesionalización y herramientas necesarias para los elementos policiacos, así como el fortalecimiento de las instituciones, es como se hace frente a la inseguridad en Michoacán, así lo expresó el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, durante la presentación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad….EN ESE SENTIDO, Silvano Aureoles hizo un llamado a las autoridades y sociedad en general para sumar esfuerzos, voluntades y compromisos a favor del estado….EL COORDINADOR estadounidense del Programa de Profesionalización de la Policía Mexicana, Darrel Paskett, felicitó al Gobierno del Estado por el trabajo coordinado e “impresionante” que se realiza en materia de seguridad, el cual favorece a las y los michoacanos….ES IMPORTANTE señalar que, con la Capacitación Modelo de agentes policiales y operadores de llamadas de emergencia, hoy, Michoacán se une al “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” que permitirá que el personal tenga los conocimientos y la sensibilidad necesaria para atender debidamente la problemática que genera la violencia contra estos grupos, pero principalmente contra las mujeres….LA CAPACITACIÓN, en una primera etapa, será impartida a mil 236 personas entre policías y operadores del C5, para brindar las herramientas necesarias que permitan atender con eficacia, dar una respuesta integral y proveer adecuada canalización de las víctimas….EN EL MARCO de la conmemoración del Día del Estudiante, el

diputado panista Carlos Quintana Martínez, pidió a los maestros dejar a un lado intereses ajenos a los educativos y ponderar el bienestar y el desarrollo de sus estudiantes, luego de que a razón de la movilización que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ayer martes, se quedaron sin clases un centenar de estudiantes….QUINTANA Martínez reconoció que si bien existen adeudos financieros heredados de pasadas administraciones con diversos sectores del estado, es importante que a través del diálogo y las mesas de trabajo se consoliden acuerdos entre ambas partes y no se afecten a terceros que nada tienen que ver con este conflicto.