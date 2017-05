CALDERA POLÍTICA 23 may 17

“SOCIÉGATE López Obrador”, le dijo Juan Zepeda al Peje Lagarto ante las insistencias de este para que decline en favor de su candidata al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez….“SI TANTAS ganas tienes de que haya un decline en la competencia electoral del estado mexiquense, por qué no le dices a tu “delfín” que decline en mi favor”, arremetió el candidato perredista….POR OTRA parte, desde la cárcel, Elba Esther Gordillo está apoyando con dinero ilícito la campaña de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, lo cual podría contribuir decididamente a su posible triunfo en los próximos comicios del domingo 4 de junio….LA SENADORA de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, calificó el pacto entre los líderes nacionales del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente, como una decisión cupular y sin consenso con las bases….LA COCOA consideró que los acuerdos cupulares dañan a la población y en este caso además el PRD ni da pero tampoco quita al PAN….POR CIERTO, la ex candidata a la gubernatura de Michoacán no se descarta para contender ahora por la alcaldía de Morelia donde podría enfrentar a Alfonso Martínez Alcazar que

quiere reelegirse con la bandera de independiente….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, convocó a los Alcaldes y representantes de los 113 municipios a redoblar los esfuerzos en materia de salud pública, pues aseguró que esta debe una de las principales prioridades para los gobiernos locales….ASÍ LO EXPRESÓ en la Primera Reunión de Salud Municipal “Construyendo alianza para una mejor salud”, donde además se comprometió en completar la entrega de una ambulancia de primer nivel para cada uno de los 113 municipios que conforman la geografía michoacana, misma en la que podrán trasladar y atender a los pobladores de las comunidades más lejanas y marginadas….EL MANDATARIO estatal refrendó que se tiene que reforzar la coordinación entre Gobierno Estatal y Municipios en la materia, con el principal propósito de avanzar con el abasto de medicamentos, infraestructura, la rehabilitación de los Centros de Salud que se quedaron inconclusos en otras administraciones, así como brindar la atención adecuada que merecen las y los michoacanos….ASIMISMO, el mandatario estatal aseveró que pugnará para vigilar que se venda medicamento lícito en las comunidades del estado….SILVANO Aureoles indicó que no permitirá que se retorne a prácticas añejas, donde

personas se aprovechaban de las necesidades médicas de los ciudadanos….“EL SIGUIENTE paso es ver cómo le hacemos para que las clínicas estén en condiciones dignas y tengan lo básico, doctor, doctora, mobiliario, equipo y algo fundamental e indispensable como es el medicamento”….“SI NO HAY medicamento, por muy bueno que sea el doctor es letra muerta; no voy a permitir que se repitan las prácticas del pasado en donde en lugar de medicamento nos vendían agua o medicamentos caducos o con costos muy elevados”….“ME DA MUCHO CORAJE cuando los que venden medicamento o los que se los compran solo piensan en el jodido negocio y no piensan en el ser humano, la gente que está enferma”….PARA ELLO, pidió la colaboración de los presidentes municipales para que supervisen las medidas y se involucren en el tema para evitar que sigan vendiendo fármacos falsos….ESTO, para no seguir cometiendo negligencia con los vendedores de medicamentos que a su vez comenten “crímenes” al permitir irregularidades solo para obtener ganancias económicas mayores a costa de la salud de los michoacanos….EN CORTO nuevamente expresó su satisfacción por tener al frente del Sector Salud a un doctor y político como Elías Ibarra….POR OTRO lado aprovechó el evento para reiterar el llamado a los

presidentes municipales para no vincularse al crimen.