CALDERA POLÍTICA 23 ene 17

DESTAPARON a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para las elecciones a presidente de la República en el 2018….EN EL evento con motivo del aniversario de la tribu perredista Foro Nuevo Sol fue donde se dio el destape del michoacano, según informó Reforma…..EL ANUNCIO lo hizo este sábado el coordinador de la fracción, Vladimir Aguilar García, durante el festejo del quinto aniversario de la fracción perredista a la que pertenece la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García….A TRAVÉS de un frente amplio opositor, sin importarnos una alianza del “agua y el aceite” PAN-PRD, o de manera individual el PAN puede obtener las gubernaturas de Nayarit, Estado de México y Coahuila, afirmó su líder nacional, Ricardo Anaya Cortés a la agencia Quadratín México….“EL PAN se tiene que concentrar en ganar las elecciones de 2017, el reto es enorme, vamos por el Estado de México, por Nayarit, por Coahuila, y por las municipales de Veracruz….EN ESO nos tenemos que concentrar, dijo….ENTREVISTADO en el marco de la Asamblea Nacional ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN), que se llevó cabo en la zona de Santa Fe de la capital, el político queretano afirmó que en las negociaciones con otras fuerzas política, incluida una posible alianza del “agua y el aceite”, el PAN encabezaría estas alianzas….EL GOBERNADOR de Chihuahua, Javier Corral, consideró que el ex mandatario César Duarte (PRI), responderá ante las autoridades de aquella entidad por las acusaciones de peculado y desvío de recursos públicos….“LO QUE ESTÁ en Chihuahua es un modelo de delincuencia pública generalizada. Duarte actuó bajo la figura de asociación delictuosa. Mantengo inquebrantable mi compromiso, vamos a hacer justicia y vamos a llevar a los tribunales al ex gobernador de Chihuahua y a su pandilla”, dijo….AFIRMÓ que su administración trabaja para que el Ministerio Público cuente con el mayor número de elementos que lleve al ex gobernador de Chihuahua a responder por las acusaciones que ya tiene la autoridad….EL JEFE del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pidió al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que se les permita participar en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica….DURANTE el evento de inauguración del mural “Leyendas de Lucha Libre” el funcionario capitalino indicó que la nueva relación con el gobierno de Donald Trump deberá ser de respeto, siempre buscando el cuidado de los mexicanos….MIGUEL Ángel Mancera dio a conocer su punto de vista sobre la llegada de Donald Trump a la casa blanca. “Espero que tengamos una relación comercial de respeto y de crecimiento para todos, y por supuesto que vendrán ya de manera natural el ser buenos vecinos. Así que espero que hoy ese anuncio que se hará por parte del Gobierno Federal tenga un ingrediente de fuerza”…..SIN DISTINGOS partidistas se promoverán sanciones contra ex funcionarios públicos de Michoacán que, tras las indagatorias y diligencias en curso, no puedan solventar las observaciones sobre malos manejos de recursos públicos, afirmó la titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Silvia Estrada Esquivel….EN ESE TENOR, dejó en claro que no hay persecución ni cacería de brujas, ya que la Secoem actúa en estricto apego a la ley para sancionar a quien o quienes pudieron haber abusado de su cargo vulnerando las finanzas públicas de la entidad, en detrimento de las y los michoacanos….ESTRADA Esquivel subrayó que la determinación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo es atender la exigencia ciudadana de que se investiguen los manejos anómalos de recursos y se actúe en consecuencia.