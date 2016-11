CALDERA POLÍTICA 22 nov 16

EL “PULPO” camionero del servicio público en la región Zamora-Jacona amenaza con realizar hoy un paro de todas sus unidades, incluyendo taxis, el motivo: supuesta invasión de rutas por los transportistas de Ecuandureo, Chavinda, Tarecuato y la cañada de los once pueblos…TRASCENDIÓ QUE los integrantes del servicio público del transporte van a dar una probada de su “musculo” al gobierno del estado, para luego ir por una demanda mayor: el aumento a la tarifa del transporte….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, participó junto a sus homólogos de Morelos, Tabasco y Quintana Roo, Graco Ramírez, Arturo Núñez y Carlos Joaquín González, respectivamente, en la lectura de un documento donde los autollamados Gobernadores progresistas fijaron su postura sobre la elección del candidato presidencial que postule el PRD en 2018 y llamaron a tomar medidas para proteger a los mexicanos que residen en Estados Unidos…EL DOCUMENTO, leído por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, establece que por unanimidad los gobernadores llaman a su partido a ofrecer “piso parejo y reglas claras” para la futura elección de sus candidatos a 2018….ADEMÁS, los mandatarios perredistas se pronunciaron por velar por los intereses de los connacionales radicados en Estados Unidos y que ahora están en zozobra tras la elección de Donald Trump, cuyo discurso incendiario cargado de xenofobia los tiene en la mira….EN ESE TENOR, Silvano Aureoles subrayó que Michoacán vive una situación de binacionalidad -es una de las entidades con más migrantes en Estados Unidos- por lo que las declaraciones de Trump laceran de sobremanera los intereses de sus paisanos, pero que, pese a ello y con el apoyo de sus homólogos progresistas, buscarán los mecanismos para apoyarlos en lo que requieran, y por ende, con los demás gobernadores del país fijar en breve una posición ante los dichos del futuro presidente del vecino país del norte….EN LO QUE respecta al robustecimiento del Partido de la Revolución Democrática de cara al 2018, Aureoles Conejo se pronunció por crear una alianza con más fuerza progresista, “sin descartar ni criticar nada, pero para ello se tiene que fortalecer internamente el partido”…..POR ÚLTIMO, el mandatario michoacano hizo votos por lograr esos acuerdos para fortalecer el PRD a nivel nacional y así pueda “con todas las amenazas que tenga enfrente”…..EL VICECOORDINADOR del Grupo Parlamentario de PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, señaló que es preciso concertar de manera urgente una política nacional de incremento a los salarios en nuestro país para desactivar este que puede ser un instrumento de presión contra México desde la administración de Donald Trump en las negociaciones para revisar los vínculos comerciales de ambos países, particularmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte….EL LEGISLADOR dijo que los mini salarios de México serán un ingrediente político que perjudicará a nuestro país por lo que se debe actuar antes -incluso- de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) dé a conocer el monto para el año 2017, mismo que -se estima- no podría ser mayor a 2.50 pesos para quedar en 75.54 pesos diarios, según el “informe final que contiene los resultados de las investigaciones, estudios efectuados, sugerencias y estudios de trabajadores y patrones” que sirve para fijar la política salarial del próximo año…..Y CONCRETA que, dadas las condiciones del país, el mini salario no podrá sufrir un incremento mayor al 3.5%; es decir, menos que el año pasado que fue el 4.2%, equivalente a 2 pesos con 94 centavos.