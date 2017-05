CALDERA POLÍTICA 22 may 17

EL PRI de Zamora comenzó su proceso para renovar la dirigencia municipal, es así que ayer se registraron dos fórmulas….LA PRIMERA es encabezada por Pablo Gutiérrez Galván, ex presidente municipal de Zamora y empresario, que tiene un fuerte apoyo de los liderazgos de Noemí Ramírez Bravo, Diputada Local, Martha Ramírez, líder obrera y Sergio Flores “El pollito”….ESTE GRUPO se siente seguro de ganar al “trabuco” del ayuntamiento de Zamora que preside el Dr. José Carlos Lugo, ya que estiman contar con 83 de los 110 consejeros políticos municipales….EN TANTO, como se lo adelantamos en este espacio, Rubén Nuño Dávila, regidor con licencia y empresario, es quien encabeza la otra fórmula que aparentemente cuenta con 27 delegados consejeros y el apoyo de esa dupla que sin duda está desgastada por el poder como lo son el propio Lugo y Marcial Gómez Amezcua, director del SAPAZ y presidente saliente del comité municipal del PRI….Y PRECISAMENTE serán los delegados consejeros políticos municipales quienes el próximo domingo 4 de junio determinarán quien será el nuevo presidente del comité municipal del PRI en Zamora….ES ASÍ que en los próximos días veremos si en Zamora el PRI realmente se renueva para levantarse de la lona política en la que aparentemente se encuentra en este momento o si es una simulación para perpetuar al grupo de Lugo Godínez….SE VA FORMALIZANDO la alianza del “agua y el aceite” (PAN-PRD) con el fin de “darle cuello” al Peje Lagarto y evitar que gane los comicios en el 2018,

asimismo evitar que el PRI siga en la Presidencia de la República….LO ANTERIOR ya fue anunciado públicamente por los dirigentes nacionales de ambos partidos, Ricardo Anaya, del PAN y Alejandra Barrales del PRD, quienes aparecieron juntos en Televisión anunciando tal determinación de ir en alianza en la contienda presidencial….MIENTRAS tanto, en los comicios que se llevarán a la práctica el ya muy próximo domingo 4 de junio, en donde habrá elección para gobernador en tres entidades de la República, Estado de México, Nayarit y Coahuila, y 212 presidencias municipales en el estado de Veracruz; el panorama, en estos momentos, según las encuestas de opinión es el siguiente:…EN LA LUCHA electoral por la “joya de la corona” en el Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo Maza se mantiene en primer lugar, con solamente 3 puntos porcentuales arriba de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, mientras el candidato del PRD, Juan Zepeda ya le “pisa los talones” a la candidata del Peje Lagarto, y en cuarto lugar “esperando un milagro”, Josefina Vázquez Mota….EN LA LUCHA electoral del Estado de Nayarit, las encuestas favorecen al PRI, figurando en segundo lugar el PAN, mientras que en el tercer lugar ubican a MORENA….POR LO que se refiere a la lucha electoral por el gobierno de Coahuila, las encuestas marcan un empate técnico entre el PAN y el PRI, ubicando en tercer lugar a Morena….EN TANTO, en Veracruz, en donde se elegirán 212 presidencias municipales, las encuestas marcan que el PRI y el PAN se llevarán el mayor número, seguido en tercer lugar por MORENA….EN LO REFERENTE a la alianza del “agua y el

aceite” (PAN-PRD), en la contienda presidencial del 2018, la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), que encabeza René Bejarano “el señor de las ligas”, se deslindó del supuesto acuerdo para integrar un frente PAN-PRD para el 2018 pues su partido no ha evaluado este viraje….DE ACUERDO con El Universal, el secretario de acción política estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseveró que la postura expresada ayer en ese sentido por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, es sólo “una opinión personal” y además inoportuna….RECORDÓ que el último Congreso Nacional del PRD autorizó como línea política formar las más amplias alianzas privilegiando los acuerdos con la izquierda, y en ese sentido el anuncio de Barrales no se ha discutido ni autorizado por los órganos de dirección del partido….EN ESE sentido, también cabe señalar que dicha corriente perredista ha venido actuando muy a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues habrá que recordar que René Bejarano fue el operador político y secretario particular del Peje Lagarto, cuando este fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siendo Bejarano y otros personajes los que recibieron el dinero corrupto que les entregó el argentino Carlos Ahumada….EN SU DESESPERACIÓN por figurar en el cuarto lugar de las encuestas de opinión, por la conquista de la “joya de la corona” en la contienda electoral por el Gobierno del Estado de México, la panista Josefina Vázquez Mota se comprometió a acompañar a las familias de la entidad y “pidió sacar con los votos al PRI y confiar en el PAN”, ya que es la única opción real….“NO NOS DEJAREMOS llevar por las encuestas”.