CALDERA POLÍTICA 22 mar 17

LA MANIFESTACIÓN y toma de la presidencia municipal hecha ayer en la mañana por los integrantes de la agrupación Unidad Ciudadana, que encabeza el Profe Lucio Arzate, mostró el lado tirano y cuasi violento del Dr. José Carlos Lugo Godínez, Alcalde de Zamora, quien salió como energúmeno y con empujones a enfrentar al líder de La Huanumera, esto según video que se puede apreciar en la página de internet de nuestro periódico, www.el-independiente.mx, proporcionado por uno de los habitantes de la Huanumera….ES ASÍ que con aparentes amenazas y agresiones físicas, el presidente municipal trató de reprimir al líder Lucio Arzate Maldonado, luego de intentar bloquear el acceso a la Presidencia Municipal en conjunto con centenares de vecinos de La Huanumera para demandar el cumplimiento de los compromisos del alcalde en cuanto a dotar de agua potable y energía eléctrica, acordados desde hace casi 2 años con los habitantes de ese lugar….VECINOS, en el video, le recriminaron a Lugo Godínez la agresión cometida en contra del líder de Unidad Ciudadana, “todos lo vimos que lo aventó”, le gritaron mujeres al alcalde en plena plaza principal para agregar “cumple tu palabra”, esto último refiriéndose a gestionar dotarlos de

agua potable y energía eléctrica.…“HAGO responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o cualquier integrante de la organización Unidad Ciudadana al presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez. No es posible que un servidor público con la investidura que tiene quiera acabar de cualquier manera con la libertad de expresión. Esa conducta no va a impedir que nosotros nos callemos y exijamos lo que legalmente nos corresponde y es únicamente garantizar una mejor calidad de vida a 2 mil 400 personas”, puntualizó Lucio Arzate Maldonado….POSTERIORMENTE en entrevista radiofónica José Carlos Lugo calificó como espectáculo lo ocurrido en la plaza principal y donde además consideró que hubo gente insolente….EN CUANTO a la petición de los vecinos, el argumento otorgado por el Ayuntamiento para dilatar los trabajos fue un supuesto fallo del tribunal agrario para impedir la ejecución de cualquier obra, cuyo predio se encuentra en litigio; sin embargo, Lucio Arzate consideró que es una artimaña del gobierno encabezado por José Carlos Lugo Godínez para impedir que se puedan concretar los proyectos y fue más allá “me sorprende como cambian los gobernantes, con Rosa Hilda Abascal tuvimos un trato mucho muy diferente, humano, abierto, verdadero, lo que no tenemos ahora con Lugo Godínez”….YA EN sala de

Cabildo, al despedirse, Lucio Arzate le negó el saludo de mano al alcalde y le dijo “es la última vez que a mí me agrede, no tiene por qué aventarme”….LOS ACUERDOS que supuestamente hubo entre vecinos de La Huanumera y autoridades municipales fueron: posibilidad de seguir gestionando para lograr dotar de agua potable a la Huanumera dos, tomando como punto de partida el pozo ya existente; regularizar la parte jurídica para estar en posibilidades de dotar del servicio de energía eléctrica en esa zona, proceso que lleva tiempo, con la disposición del gobierno municipal en apoyar y finalmente se informó que el SAPAZ resguardó los equipos del pozo que les dejó la administración pasada, no están sustraídos….VECINOS DE La Huanumera se fueron con la idea de que sus peticiones se alargarán y que de alguna manera están conectados con lo que en días pasados se denunció acerca del posible desvío de recursos federales por parte del ayuntamiento de Zamora, los cuales fueron gestionados por Marko Cortés para el equipamiento de líneas de agua en la comunidad del Sauz de Abajo y que aparentemente el gobierno local trató de aprovechar, cambiando el proyecto original, para dotar de agua potable a La Huanumera y vecinos del propio Sauz de Abajo.