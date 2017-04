CALDERA POLÍTICA 22 ABR 17

EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a las autoridades militares a hacer un frente común en contra de quienes “inhiban la paz y el orden social”, y a la vez reconoció el trabajo que hasta ahora las autoridades de esta índole han realizado en ese sentido….ASÍ LO MENCIONÓ durante su intervención en el marco del 103 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, donde alumnos de la Escuela de Maquinaria Naval de esa entidad se enfrentaron a fuerzas Armadas estadounidenses, por lo que hoy se rememoró dicha hazaña que nos dejó a los héroes José Azueta y Virgilio Uribe….“HAY QUE DECIRLO con mucha firmeza, ustedes la Marina han sido garantes de la paz y sé que sólo con esa estrategia única de trabajo es como se logrará terminar con la violencia y la inseguridad”, apuntó….AGREGÓ que dentro de su administración, no cesará el trabajo para lograr construir “una sociedad armónica” y su principal compromiso es tomar acciones para “exterminar” las causas que originan el crimen y la violencia; ante tal situación aseveró no cesará su gobierno….APROVECHÓ para hacer un llamado al Congreso de la Unión a que resuelvan los procesos jurídicos para definir las

responsabilidades en el marco de las leyes policiales, así como la Ley Seguridad Interior y poder seguir actuando en defensa de la paz, seguridad y soberanía de nuestra nación; por lo que dijo, está convencido de que esa es la ruta a seguir….LOS SEÑALAMIENTOS que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes en contra de Andrés Manuel López Obrador, llamándolo corrupto y agregando que tenía pruebas que lo señalan de haber recibido más de dos millones de pesos mensuales del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para financiar su campaña política, han motivado que el Peje Lagarto pierda diez puntos porcentuales en las encuestas en sus aspiraciones de llegar a Los Pinos….LA NEGATIVA de aceptar un debate público con Miguel Ángel Yunes ha calado mucho en la opinión ciudadana, por lo cual es necesario que se atreva a realizar un “cara a cara” con el gobernador de Veracruz, si no quiere seguir perdiendo puntos en las encuestas de opinión….SOBRE este tema, se hace sospechoso el actuar de López Obrador, cuando en sus inicios criticó a Yunes por estar “espulgando” el actuar de las actividades del ex gobernador de Veracruz, exhortándolo a dejase de “pendejadas” y mejor ponerse a trabajar….HABRÁ que recordar que Miguel Ángel Yunes le contestó a López Obrador

que éste temía que saliera a relucir que Javier Duarte lo financiaba con más de dos millones de pesos mensuales para su campaña política….AHORA lo que teme López Obrador, es que dentro de las investigaciones que se realizan en torno a la red de corrupción de Javier Duarte, se dé a conocer el apoyo económico que recibía de éste, tal y como sucedió ayer, cuando los operadores financieros del ex mandatario, como parte de la red de corrupción que realizó desvíos de recursos del erario, señalaron que su esposa Karime Macías Tobilla, también formaba parte de esta red de corrupción….LO QUE también tiene temblando a los cercanos al Peje Lagarto es que salgan a relucir videos donde reciben dinero en efectivo de Javier Duarte, quien, presuntamente, los grabó como un seguro para poder negociar su situación penal….EN CASO de que hubiera esos supuestos videos, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría con que pegarle al presidente nacional de MORENA y bajar sus bonos en la carrera a la presidencia de la República….LO QUE sí es un hecho es que este asunto de Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador apenas comienza, va a dar más de que hablar.