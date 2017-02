CALDERA POLÍTICA 21 FEB 17

EL GOBERNADOR Silvano Aureoles Conejo, en compañía de sus homólogos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo ayer martes una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a fin de analizar y dialogar en torno a la propuesta de Ley de Seguridad Interior….EN COMPAÑÍA también de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandra Barrales, el mandatario estatal manifestó que debe existir una ley y un marco jurídico sólido que garantice el respeto a los derechos humanos….“LA SEGURIDAD nacional es una tarea inconclusa y por lo tanto demanda una acción permanente de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad”, sostuvo Aureoles Conejo….COMO lo ha manifestado en otros foros, Silvano Aureoles aseguró que sin actuar las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército Mexicano, no será posible avanzar en el tema de la seguridad como se ha hecho en el caso Michoacán y otras entidades….SEÑALÓ que, no obstante, al aprobarse esta ley, las Fuerzas Armadas, en un marco de legalidad, actuarán con pleno respeto al Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática….OPINÓ que este marco jurídico no busca militarizar la seguridad en el país, sino brindar una atención oportuna en situaciones en las que se ponga en riesgo el Estado de Derecho y a las instituciones, dejando clara la correspondiente obligación en la materia de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales….EN ESTE encuentro, los mandatarios estatales y la dirigente del PRD coincidieron en que el objetivo final de la Ley de Seguridad Interior es lograr el fortalecimiento del Estado Mexicano y de la paz social….EL CONCEPTO de anticorrupción se vuelve trascendente, al hablar de una democracia con honestidad y un régimen político que sólo permita acceso civilizado al poder, sino que el ejercicio de éste sea responsable y ético, sentenció la diputada Adriana Hernández Íñiguez, durante su mensaje en la inauguración del Panel de Discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y sus Efectos en las Legislaciones Estatales….EN EL ARRANQUE de este foro, que se llevó a cabo con motivo del 15 aniversario del Acceso a la Información Pública en el Estado de Michoacán, la presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el concepto de anticorrupción retoma la honestidad como premisa para los gobernantes y guía moral para los ciudadanos….“NO SE TRATA de una cuestión de ocurrencia, sino de la creación de leyes e instituciones funcionales que trasciendan a las personas, a los periodos de gobierno, a las tentaciones democráticas”, señaló….EL ORIGEN del Día Internacional de la Lengua Materna, está fundamentado en un llamado a la tolerancia y al respeto, hoy más que nunca los mexicanos debemos recordar esto, tolerarnos y respetarnos, celebrar nuestras diferencias y estar unidos de cara a los retos y a la difícil situación que se vive en el país del norte, afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Juan Pablo Puebla Arévalo, tras celebrar esta fecha en acto realizado en Tiríndaro, Michoacán….EL LEGISLADOR recordó que este día fue instaurado el 21 de febrero del 2000 por la UNESCO, tras la represión al movimiento de la lengua bengalí, por parte del estado pakistaní; por ello se pronunció contra cualquier forma de intolerancia en México como en el mundo….COMO lo habíamos previsto en este espacio, Josefina Vázquez Mota ya fue registrada el domingo pasado en la sede del PAN en el Estado de México como aspirante a contender por la “joya de la corona”, como se le llama electoralmente al estado mexiquense….LA CHEPINA contenderá en contra del priísta Alfredo del Mazo y contra la candidata del Peje Lagarto, Delfina Gómez, arropada por Morena, mientras que el PRD aún no define a su candidato….EN LOS corredores políticos del Estado de México, se dice que Doña Chepina es la opción B de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, en caso de que su primo se desinfle, Alfredo del Mazo.