CALDERA POLÍTICA 21 ene 17

EN MEDIO de protestas callejeras en Washington y en varias partes del mundo, tomó posesión ayer como nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, hecho que motivó que el dólar se depreciara frente al peso mexicano para pasar de su máximo histórico de 22.75 a 21.90…. LUEGO de que Donald Trump asumiera el cargo como el presidente número 45 de los Estados Unidos, su par mexicano, Enrique Peña Nieto, manifestó su felicitación por su toma de posesión….“TRABAJAREMOS para fortalecer nuestra relación con responsabilidad compartida”, escribió el Presidente de México a través de su cuenta oficial de Twitter…..EN OTRO mensaje, aseguró: “Estableceremos un diálogo respetuoso con el gobierno del Presidente Donald Trump, en beneficio de México”…..PEÑA Nieto reiteró que “la soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos”…..LOS INMIGRANTES michoacanos que se encuentran en Estados Unidos tendrán el respeto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante un posible escenario adverso tras la llegada del gobierno de Donald Trump…..ANTONIO García Conejo, secretario general del PRD en Michoacán, reconoció que el panorama en el país del norte es complejo ante la llegada del nuevo presidente y preocupa la situación de los casi cuatro millones de michoacanos que allá se encuentran….DIJO QUE desde el Sol Azteca se buscarán las líneas para el asesoramiento y apoyo directo a los connacionales, quienes salieron del país en busca de mayores oportunidades para sus familias…..GARCÍA Conejo afirmó que es momento de unirse ante algún panorama adverso de repatriación de michoacanos y destacó el trabajo del gobernador Silvano Aureoles, quien desarrolló un crédito especial para personas que quieren emprender y fueron inmigrantes….“EL PRESIDENTE electo de Estados Unidos es intolerante ante los millones de mexicanos que llegaron a ese país, su campaña fue de desprestigio y racismo, por eso nos preocupa ahora que llegó al poder”, señaló…..DE IGUAL forma puntualizó que el PRD camina del lado de las causas de la gente, por lo cual trabajarán para proteger los Derechos Humanos de los inmigrantes en Estados Unidos, y en la creación de fuentes de empleo en Michoacán para que haya mayores oportunidades y así evitar el fenómeno…..MIENTRAS Estados Unidos da a conocer cuáles serán sus políticas concretas sobre materia migratoria, la presidenta de la Comisión de Migración del Congreso de Michoacán, Macarena Chávez Flores, manifestó que es urgente que el Gobierno esté preparado para implementar acciones de manera coordinada a nivel federal, estatal y municipal…..DETALLÓ, ante la posibilidad de un regreso voluntario o forzado de paisanos, así como un desplome en las remesas que recibe el estado, donde la proyección de especialistas es de una baja de hasta el 40 por ciento en las divisas que mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias en México….SI BIEN, el primer mensaje del nuevo Presidente de Estados Unidos redundó en una política proteccionista para los ciudadanos estadounidenses, no hubo una declaración directa en torno a la expulsión de migrantes, por lo que consideró que las autoridades deben estar sumamente alertas en torno a los próximos anuncios en la materia….CABE MENCIONAR que en la pasada temporada navideña y de fin de año en la Región Zamora se dejaron ver muchos paisanos provenientes de Estados Unidos…..LA MAYORÍA de ellos si expresaron su preocupación por las acciones que pueda instrumentar Donald Trump contra los migrantes e incluso consideraron la posibilidad de quedarse en México; pero también argumentaron que si el empresario cumple con su palabra, los mexicanos honestos, trabajadores, no deberán tener problemas porque el norteamericano no le gusta hacer las labores del campo o de servicios como meseros, recamaristas, etc…. EL ARRIBO de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se da en un momento de crisis en México, con debilidad institucional, con una crisis económica al alza y con un Gobierno Federal conmocionado y que carece de un plan estratégico para sortear las consecuencias de las decisiones del nuevo Presidente de EE UU, señaló Carlos Torres Piña, dirigente estatal del PRD….EL LÍDER del sol azteca destacó que para México la crisis se agravará con el arribo del político republicano, y sobre manera porque el Gobierno federal insiste en mantener un modelo económico que ha prevalecido en los últimos 30 años y que nos deja en condiciones de extrema vulnerabilidad ante los ataques que podríamos tener del exterior…..“LAS amenazas de Trump desnudan las debilidades del modelo económico mexicano. Durante 30 años México abrió su economía, firmó tratados de comercio con muchos países del mundo y a creer que simplemente la apertura nos iba a traer el desarrollo económico. Cierto, nos convertimos en un país exportador, pero hay que decir que buena parte de esas exportaciones requieren de una buena proporción de insumos importados”, indicó Torres Piña.