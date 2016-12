CALDERA POLÍTICA 21 dic 16

SUPUESTOS líderes de la colonia 20 de Noviembre de la ciudad de Zamora ya le tomaron la medida a las autoridades, tanto ministeriales como municipales, y hasta porque pasa una mosca que no les gusta, bloquean la avenida 20 de noviembre en perjuicio de miles de personas que viven en ese rumbo, poco más de 10 asentamientos humanos…..ANTES LA gente encabezada por el conocido como “cola de caballo”, hizo el bloqueo porque morían personas atropelladas ante lo angosto de la calle, es así que las autoridades municipales hicieron convenio con un particular para que este les cediera terreno para trazar el par vial y con ello ampliar la avenida…..POSTERIORMENTE los aparentes defensores de los vecinos volvieron a bloquear, porque querían un área verde donde el particular donó terreno para el par vial…..EL SIGUIENTE bloqueo fue hace un mes porque argumentaron les querían quitar el área para zona verde, luego el bloqueo fue cuando autoridades ministeriales intentaron desalojarlos para recuperar propiedad privada invadida, no se actuó porque los vecinos amenazaron a los operadores de las maquinas que iban a desalojar….AHORA Jesús “el cola de caballo” y dos mujeres volvieron a bloquear porque a una señora de la tercera edad, por problemas entre particulares, la desalojaron y se quedó a la intemperie….EN TODO esto, ¿dónde está la autoridad para no permitir los bloqueos?, ¿por qué no quieren actuar las autoridades municipales?, son las preguntas que se hacen miles de habitantes de la

zona en conflicto…ESTE LUNES, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó su declaración 3de3….MEDIANTE su cuenta de Twitter, la ex primera dama informó que sus declaraciones patrimonial, hacendaria y de intereses, están disponibles para ser consultadas….ZAVALA reportó en su declaración patrimonial un ingreso anual de 868 mil 287 pesos, de los cuales 765 son por actividad financiera y de 103 mil por servicios profesionales…..AL SESIONAR en lo que va del sexenio por novena ocasión el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conminó al fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales de lo local a lo federal el andamiaje del sistema de seguridad ante los retos en la materia que enfrenta el país….DESDE lo local, señaló que se trata de instituciones que por la naturaleza de su labor deben evolucionar con mayor celeridad el fenómeno que tienen encomendado combatir, pues de esta capacidad depende en buena medida el cumplimiento de su función esencial que es proteger y servir a la sociedad….APLAZAR la discusión sobre la reestructura de la deuda solamente agravaría la presión en las finanzas públicas del Gobierno de Michoacán, y con ello las dificultades operativas de los programas y obras que contribuyen para impulsar el desarrollo del estado, advirtió el presidente de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña…..ANTE ESTE PANORAMA, el líder perredista hizo un llamado a los diputados de Congreso del Estado para actuar con

responsabilidad y comenzar la discusión sobre los alcances del proyecto de reestructura, que está en sus manos desde el pasado 12 de diciembre….POR ELLO mostró su respaldo a la dirección y liderazgo al Gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, pues consideró que su trabajo representa las aspiraciones colectivas para transformar las condiciones de vida de la población, esto luego de recordar el periodo de crisis de gobernabilidad que vivió la entidad durante la administración del PRI….“EL GOBIERNO que encabeza nuestro compañero Silvano Aureoles significa un parte aguas histórico en la vida de Michoacán, en la medida en que siga caminando con el apoyo de la base ciudadana que nos llevó al triunfo electoral”, enfatizó….“A NUESTRO juicio se trata de una propuesta responsable, seria, transparente y bien sustentada, que amerita iniciar un análisis y discusión con altura de miras y reconociendo la corresponsabilidad que se tiene sobre este tema”, señaló….TORRES PIÑA afirmó que con las condiciones de pago actuales, cada día que pasa se incrementa el pago del servicio de la deuda con cargo a todos los ciudadanos….“DE LOS ARGUMENTOS técnicos, contables y aritméticos, que muestran el crecimiento exponencial que ha tenido la deuda bancaria al haber sido contratada con intereses altísimos, se desprende que estamos ante un asunto de alta prioridad que se debe atender y resolver”, sostuvo el dirigente del PRD…..PARA TORRES Piña, la propuesta del Ejecutivo estatal no puede aplazarse porque condenaría a los michoacanos a seguir pagando intereses onerosos contratados por pasadas administraciones….BASADO en

el documento que fue presentado ante los legisladores, destacó que mientras en este año se proyectó destinar mil 500 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, el monto se disparó a más mil 800 millones….ESTO se debe, dijo, a los cuatro incrementos que sufrió la Tasa de Interés interbancaria del Banco de México, pasando de una expectativa de aumento del 3.75 a un incremento real del 5.75 por ciento….EL LÍDER estatal del PRD recordó que la reestructura permitirá mejorar las condiciones de pago y tasas de interés de cinco créditos, cuatro contratados en 2013 y otro en el año de 2007….“MIENTRAS más tiempo dejemos transcurrir, más costoso será para todos el pago de estos créditos y, en consecuencia, estaremos afectando también la liquidez y capacidad del Gobierno del Estado para hacer frente a las presiones financieras del cierre el año, sentenció.