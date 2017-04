CALDERA POLÍTICA 21 abr 17

ESTUVO EN Zamora el conocido perredista René Bejarano Martínez para dar a conocer en Zamora y la región la asociación civil Movimiento Nacional por la Esperanza (MME)….EL TAMBIÉN conocido como “el señor de las ligas”, por aquellos famosos videos donde el empresario Carlos Ahumada le entregaba maletas con dinero supuestamente para apoyar a los del sol azteca en contiendas electorales, vino a constituir formalmente el MME en el distrito VI de Michoacán con la idea de impulsar la nueva esperanza para el buen vivir y apoyado por la diputada local de distrito de Lázaro Cárdenas, Nalleli Pedraza y localmente por el profesor Pablo Sánchez Lemús….RENÉ BEJARANO aseguró que desde cualquier trinchera en donde él este va a buscar la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda porque urge hacer un cambio en el país que impacte socialmente con la población ante la falsa alternancia del PRI y el PAN….REITERÓ QUE no comparte hacer alianzas electorales con la derecha, que una y otra vez han demostrado ser inútiles y perjudiciales para la izquierda…. “PERO SI no vamos en alianza todas las fuerzas progresistas y de izquierda, no se va a dar el cambio, incluso Andrés Manuel López Obrador necesita alianzas”,

indicó….COMO un problema grave calificó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la incidencia de accidentes registrados en la Autopista Siglo 21 que hace algunos días registró uno de los más aparatosos y fatídicos….ES POR ello que la próxima semana el mandatario se reunirá con el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) para exponerle el panorama que se tiene en materia de infraestructura y aforo vehicular….“EN EL CASO de la Autopista Siglo 21 ha habido ya varios pronunciamientos, pero yo espero que la semana que entra, de manera formal, ante el secretario de Comunicaciones y Transportes presentarle lo que tenemos disponible, un estudio con la cifra de tráfico y el número de accidentes”….ESTO, dijo Aureoles, debido al debate que se tienen respecto a que estas vialidades son modernas, pero se compara con la Autopista México-Guadalajara en cuestión de daños y no hay punto de comparación….“SE HA VUELTO ya un problema muy grave, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, pero quiero formalizarlo yo para que no quede solo en declaraciones sino formalmente la semana que entra pedirle al secretario, que además es el padrino del estado, que nos ayude a empezar los trabajos para que el concesionario o concesionarios le inviertan a ampliar los

carriles”….REFIRIÓ que en estos casos lo que importa es el actuar para evitar que se sigan registrando tragedias por las condiciones en que se encuentra esta vía de comunicación en la entidad….“SON demasiadas tragedias y en lo que andamos viendo de quién fue la culpa, en el proceso se discute y muchas personas pierden la vida”, mencionó el mandatario….ESTA situación se deriva de un accidente registrado en el tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas hace nos días, donde una pipa cargada con combustible se impactó con un autobús de pasajeros, causando la muerte de 28 personas al explotar ambas unidades….EL GOBERNADOR de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, volvió ayer a arremeter en contra de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que tiene pruebas de que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa lo financiaba en su campaña política con más de dos millones de pesos mensuales, e incluso esos recursos económicos alentaron también la campaña política de la candidata de Morena, Delfina Gómez Amezcua, en la lucha electoral que ésta sostiene por la disputa de “la joya de la corona” en el Estado de México, en donde se mantiene empatada técnicamente en las encuestas en segundo lugar con la panista Josefina Vázquez Mota….MIGUEL Ángel Yunes hizo pública esa denuncia en contra López Obrador,

calificándolo de corrupto y retándolo nuevamente a un debate público “para exhibirlo como corrupto ante la sociedad”….ANTE estos señalamientos, el Peje Lagarto hasta estos momentos no ha contestado nada, por lo cual es de esperarse la posibilidad de que posteriormente se suba al “cuadrilátero” para enfrentarse “cara a cara” con el gobernador de Veracruz, quien ya lo agarró de “su puerquito”.