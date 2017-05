CALDERA POLÍTICA 20 may 17

EN SESIÓN pública en días pasados, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en el expediente TEEM-JDC- 009/2017, determinó reencauzar a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI el mencionado juicio ciudadano interpuesto por Rocío de la Paz Gómez Robledo (CNC), Rogelio Luján González (CTM), Eduardo Herrera Calixto (CNOP) y Eva María Pimentel Reyes (Unidad Revolucionaria), militantes todos del mencionado partido en Jacona….EL MEDIO de impugnación es contra la Comisión Estatal de Proceso Internos y del presidente estatal de dicho instituto político, por la falta de publicación de convocatoria para elección del consejo político municipal en Jacona y su respectiva elección….EL PLENO del Tribunal consideró que no se encuentra justificado conocer el presente medio de impugnación por la vía per saltum, en virtud de que los actores no colman los requisitos para ello….LO ANTERIOR, debido a que si bien a la fecha ya se instaló el consejo político en dicho municipio, esa situación no causa irreparabilidad en el derecho de los actores, en virtud de que tal situación sólo ocurre cuando toman protesta funcionarios públicos electos popularmente….POR TANTO, este órgano jurisdiccional resolvió que le corresponde a la

Comisión Estatal recibir y sustanciar la presente queja y resolver a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado partido político….ANTERIORMENTE decíamos en este espacio, que solamente con una alianza del “agua y el aceite” (PAN-PRD), se podría darle “cuello” al Peje Lagarto y evitar que llegara a Los Pinos en el 2018….AHORA, tal parece que esto puede suceder, al señalar los tres gobernadores perredistas del país, Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, Graco Ramírez, de Morelos y Arturo Núñez, de Tabasco, que existe la posibilidad de una alianza con el PAN en la contienda presidencial del 2018, después de tener un intercambio de opiniones con la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales….PARA cuidar la salud de la ciudadanía y proteger el medio ambiente, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Estado de Michoacán construyó la red de drenaje “El Disparate”, en la colonia San Pablo en la cabecera municipal de Jacona, con una inversión de un millón 470 mil pesos….LOS TRABAJOS consistieron en el encofra miento del arroyo existente a lo largo de 160 metros lineales, longitud donde construyó muros de mampostería en ambas márgenes del cauce y colocó 168 metros cúbicos de material de filtro en la base, 560 metros cuadrados de piso zampeado y losa de

concreto armado de 20 centímetros de espesor en igual superficie….POR MEDIO de esta obra, es posible mejorar la calidad de vida en el municipio, al eliminar la exposición al aire libre de las aguas negras del afluente, que representaba un foco de infección, malos olores y contaminación del entorno, ya que contiene descargas sanitarias….MIENTRAS en la tenencia de El Platanal, del mismo municipio, la SCOP realiza actualmente la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Constitución, que es la vialidad principal de la comunidad, con recursos por el orden de los tres millones de pesos, aplicados también a la introducción de redes de drenaje, agua potable, descargas sanitarias y acometidas domiciliarias, además de banquetas y guarniciones….LA POSIBILIDAD de que los michoacanos puedan decidir tener una muerte digna cuando se tiene un diagnóstico desfavorable, fue propuesta ante el pleno de la 73 Legislatura del Congreso del Estado por el diputado presidente de la Comisión de Salud, José Jaime Hinojosa Campa….PARA ello propone una reforma al Código Civil para incluir la figura del testamento vital que es aquel documento de voluntad anticipada que se protocoliza ante la fe de un notario público y se vuelve público, a diferencia de

la voluntad anticipada que permanece en el ámbito privado.