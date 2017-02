CALDERA POLÍTICA 20 FEB 17

JACONA SE cubrió de azul el viernes pasado con motivo del recorrido de obras que encabezaron Marko Cortés Mendoza, diputado federal y Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal, para constatar la inversión de 55 millones de pesos que gestionó el legislador federal y coordinador de la bancada del PAN en la cámara de diputados….DICHA INVERSIÓN será hecha en 11 acciones, de las cuales destacan el acceso poniente de la ex villa de las flores y el arranque de un proyecto hidráulico que beneficiará al agro local con mil litros por segundo de agua….Y NO solo eso, Cortés Mendoza también ratificó el apoyo a Zamora para rehabilitar la avenida Juárez con 17 millones de pesos y 20 millones de pesos más en distintos apoyos a módulos de riego….QUE DIRÁ a todo ello Rosa Alicia Álvarez, diputada federal del distrito 05 con cabecera en Zamora, cuando le está ganando el mandado el legislador azul….CON UN ENÉRGICO llamado a quienes por “estratégica política” difaman y mienten sobre la labor de las Fuerzas Armadas, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exigió respeto hacia el Ejército Mexicano, institución en la que, dijo, descansa una buena parte de la estabilidad de la entidad….AL ENCABEZAR junto

con el comandante de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, Cruz Isaac Muñoz Navarro, el día del Ejército Mexicano y el 104 aniversario de su fundación, Silvano Aureoles resaltó las incontables muestras de apoyo que Michoacán ha recibido de esta institución, no solo en acciones de vigilancia, rescate y auxilio a la población, sino también en la tarea superior de mantener la paz y el orden público….“EXIGIMOS respeto a esta institución mexicana, símbolo de nuestra soberanía y nuestra libertad, sobre todo a quien sin tener una propuesta de cómo combatir la delincuencia y sus orígenes, difaman y mienten por estrategia política, sobre el actuar de nuestras Fuerzas Armas”….EL MANDATARIO dijo confiar en que el ejército ha sabido enfrentar las diferentes manifestaciones de la delincuencia con respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que ha permitido que Michoacán regrese a la normalidad después de varios años en crisis institucional, para regresar a los ciudadanos condiciones de tranquilidad y paz….ACOMPAÑADO del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, el gobernador se pronunció por seguir trabajando en coordinación con el Ejército y Marina, para transitar hacia el escenario de prosperidad que Michoacán y sus habitantes requieren….LA LEGISLADORA federal, Daniela de los Santos,

celebró las acciones que ha implementado la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en materia de corrupción y de priístas que han traicionado al partido, pero señaló que esta es una tarea que se debe realizar también a nivel estatal, en caso de Michoacán por parte de Víctor Silva Tejeda….“LIMPIAR la casa se tiene que hacer, no solamente nacional, sino en todos los estados; a mí no me consta quiénes son los traidores, es una tarea de la dirigencia estatal, revisar dónde hubo malos comportamientos en las campañas pasadas, y tomar cartas en el asunto”, comentó la diputada en entrevista con Quadratín Michoacán….LA DIPUTADA federal celebró las acciones que ha emprendido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, al denunciar y desconocer a priístas que han actuado al margen de la ley y los principios del partido; “es un tema que ya no aguantaba más nuestro partido; no se podría permitir que gente corrupta formara parte de las filas del PRI”, señaló….ADEMÁS del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien presuntamente desvió recursos públicos, y su hijo menor fue exhibido en videos donde aparecía departiendo con “La Tuta”, delincuente confeso, hay otros priístas señalados, como Jesús Reyna, actualmente preso, acusado de delincuencia organizada, y José Trinidad Martínez

Pasalagua, quien, acusado de lo mismo, obtuvo libertad absolutoria el año pasado.