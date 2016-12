CALDERA POLÍTICA 20 dic 16

EN EL Estado, ayer los trabajadores adheridos al Sindicato al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) hicieron paro de labores debido a que, dijeron, aún no les pagan su sueldo de diciembre y aguinaldo….ZAMORA no fue la excepción, es así que el paro tomó por sorpresa a los ciudadanos al llegar a efectuar algún trámite a lugares como oficinas de Rentas, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, etc., que permanecieron sin servicio….YOLANDA GUERRERO, líder del STASPE en la región, reveló que el paro seguirá latente en los siguientes días mientras no se clarifique que a todos los sindicalizados ya se les pago lo que hasta la fecha debieron recibir de parte del gobierno del estado (sueldo y aguinaldo), esto porque a algunos les pagan con cheque (procedimiento normal) y a otros mediante tarjeta bancaria (procedimiento aceptado por el trabajador)….. A LO LARGO del año se ha cumplido con las obligaciones salariales en tiempo y forma; la falta de pago que señala el STASPE se debe a una dificultad para dispersar recursos a través de sistemas bancarios, la cual está por ser resuelta….ES ASÍ que ante presiones financieras se han emprendido acciones para obtener recursos extraordinarios, vía gestiones ante la Federación, además de la solicitud de reestructura de la deuda para sanear las finanzas, según informó en un comunicado el gobierno estatal….ANTE la decisión del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) de tomar oficinas y dejar de laborar este lunes, el Gobierno del Estado hace un llamado a todas y todos los empleados a retomar sus labores y cumplir con el servicio que deben prestar a la ciudadanía….ESTAS medidas de presión no favorecen al funcionamiento del Gobierno ni a la responsabilidad que se tiene de brindar servicios a la ciudadanía, sea trabajador de confianza, eventual, de base o sindicalizado….PARA la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo es el diálogo y el entendimiento lo que debe prevalecer en la búsqueda de soluciones ante los desafíos que enfrenta la entidad….RESPECTO a las demandas del STASPE, el Ejecutivo estatal ha estado haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con sus obligaciones salariales durante todo el año y en todos sus sectores, incluido el educativo y el de salud….LA FALTA de pagos que refiere el sindicato obedece a una dificultad para dispersar recursos a través de los sistemas bancarios, el cual puede quedar resuelto en el transcurso de este lunes; la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado labora para que así sea….EL GRUPO parlamentario del Partido Acción Nacional se reunió con el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien les explicó los alcances de la reestructura de una parte de la deuda pública y se comprometió a hacerles llegar toda la información que requieran para tomar una decisión….EL COORDINADOR de la bancada albiazul, Carlos Quintana Martínez dijo que la reunión fue la semana pasada y que ese tema no está entre las prioridades de la agenda de la bancada, ya que están enfocados al presupuesto para 2017….ADEMÁS indicó que una decisión de ese tipo no es solo del grupo, sino del partido, por lo que en los próximos días se habrán de reunir con la dirigencia estatal para analizar la información de que disponen y en su caso solicitar que se las amplíen….QUINTANA Martínez dijo que el funcionario les dio alguna información y quedó de hacerles llegar algunos documentos adicionales, además de lo que institucionalmente ha enviado el Ejecutivo al Congreso del Estado…..“EN LO que resta del año nos vamos a enfocar a un presupuesto responsable que vaya apegado a las necesidades de la ciudadanía y eso es lo que vamos a trabajar; en enero vamos a revisar lo que podrá ser la reestructura”, indicó.