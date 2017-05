CALDERA POLÍTICA 2 MAY 17

ESTUVO EN Zamora y Jacona el dirigente estatal del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, donde exhortó a los priistas a ponerse de acuerdo y hacer que prevalezca el interés del partido y de los municipios, no sólo de un grupo o una persona; “está responsabilidad la tienen ustedes”….REFLEXIONÓ QUE cuando no se alcanzan los acuerdos se pierden los espacios “como aquí en Jacona la presidencia municipal y ya vemos que cuando somos oposición no nos tratan bien”….EL TAMBIÉN diputado federal indicó que en el PRI debe haber unidad y buscar un plan de trabajo “antes de buscar nombres, debemos buscar fortaleza”….SOSTUVO QUE serán ahora los consejos políticos municipales los que habrán de elegir a sus dirigencias locales y posteriormente, a sus candidatos, cuando sean los tiempos….SILVA TEJEDA destacó el trabajo de la diputada Adriana Campos Huirache, a la que consideró factor de unidad dentro del PRI de Jacona….SIN EMBARGO en la reunión celebrada en las instalaciones de la comunidad agraria jaconense la tarde del sábado, se notó la ausencia de dirigentes e integrantes de agrupaciones como la CNOP (Eduardo Herrera), CTM (Rogelio González Luján), Unidad Revolucionaria (Eva Pimentel) y de la CNC (Rocío

de la Paz), entre otros, aparentemente debido a que no están de acuerdo en la forma y los personajes que arribaron como Consejeros Políticos Municipales….ESTE GRUPO considera que fue una imposición y van alzar la voz en ese sentido, ya que estimaron que el proceso no fue válido y más bien hubo un manejo unilateral para violar los derechos de la militancia jaconense….EN MICHOACÁN son los trabajadores los que fortalecen al estado ante las contingencias y las situaciones de adversidad, subrayó el presidente del Congreso de Estado, Pascual Sigala Páez, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, tras reconocer la labor de los michoacanos para cerrar filas en la trasformación del estado….EL DIPUTADO Presidente de la Copecol destacó la nobleza del pueblo michoacano curtido en el trabajo, “es ahí, en las manos de los michoacanos en donde están las raíces de esta tierra, porque es en la labor del día al día, en el ímpetu para sacar adelante a sus familias en donde este pueblo ha cimentado su razón de ser”….EL LÍDER nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exigió a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, dejar de confundir a la ciudadanía con absurdas ocurrencias, mentiras y calumnias, para tratar de evadir su responsabilidad en hechos de corrupción….ASEGURÓ que es necesario aplicar la Ley hasta sus últimas

consecuencias y castigar de manera ejemplar a los militantes y al dirigente nacional de MORENA, así como a todos los políticos que se les compruebe que incurrieron en actos de corrupción….“TODOS los mexicanos recordamos los video-escándalos en los que la candidata de MORENA en Veracruz, Eva Cadena, recibe dinero ilícito para López Obrador en dos ocasiones diferentes….“EN TANTO no se deslinden responsabilidades, el PRI no permitirá que ese partido y su dirigente nacional confundan a la ciudadanía con ocurrencias que resultarían perjudiciales para los mexicanos o con descalificaciones sin sustento”, destacó….OCHOA Reza se refirió al planteamiento de López Obrador para suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. “Es una ocurrencia absurda que afectaría económicamente a miles de familias mexicanas”, consideró….ADVIRTIÓ que sería un grave error detener el principal proyecto de infraestructura para el país, como lo propone el dirigente nacional de MORENA….SUSPENDER la construcción del aeropuerto afectaría a millones de mexicanos.