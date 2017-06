CALDERA POLÍTICA 2 JUN 17

MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) en Zamora quiere escribir una nueva historia, según da a conocer a la gente Ramón Ceja Romero, delegado regional de MC, quien en compañía de brigadistas recorre algunas de las calles de esta ciudad….EL EX panista al charlar con las personas los invita a no esperar el 2018 para tomar una posición respecto a los comicios de ese año….EL GOBERNADOR del Estado, Silvano Aureoles Conejo, acompañó ayer a los secretarios de la Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Hacienda, José Antonio Meade, en la inauguración de la sucursal No. 27 Banejército en el municipio porteño de Lázaro Cárdenas….EN EL MARCO del 70 aniversario de esta institución bancaria, el titular de dicho organismo financiero, René Trujillo Mendoza, manifestó su reconocimiento al mandatario estatal por la disposición que ha mostrado hacia las Fuerzas Armadas….DE ACUERDO al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, año con año se fortalece Banejército, institución que fue creada en 1947 para dar un acompañamiento especial a quienes integran las Fuerzas Armadas, que anualmente ofrece 900 mil créditos, tiene 505 mil cuentas y 66 sucursales en toda la

República….LA DIPUTADA local Eva Cadena presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra de MORENA, por los bonos que la coordinadora Rocío Nahle destina de manera irregular a las actividades del partido….“MI INTENCIÓN al presentar la denuncia a la FEPADE es para investigar los recursos de MORENA”, dijo en entrevista con Azucena Uresti de Milenio Televisión….LA EX MORENISTA indicó que los bonos que reciben los diputados del Congreso de Veracruz “van a las giras de (Andrés Manuel) López Obrador”….A PREGUNTA expresa de Uresti, precisó que son “100 mil pesos por diputado”, que maneja la Junta de Coordinación Política y, en particular, Rocío Nahle es quien “organiza la actividad política del estado”….DICE RICARDO Alemán, periodista, que sería ensordecedora la escandalera social y mediática si las corruptelas y el uso ilegal de dinero público -en los que incurren por sistema dueños, gerentes, candidatos y líderes de Morena-, los hubiera cometido el PRI, PAN, PRD o sus políticos y gobernantes….EN EL ÚLTIMO spot de Morena -durante la temporada electoral de 2017-, su dueño les dice a todos los electores que son corruptos y que, por ello, deben de votar por el partido más corrupto de todos, llamado Morena….¿DUDAN que eso dice AMLO?….EN EL

SPOT en cuestión, Obrador dice a los partidos corruptos que tratarán de comprar el voto ciudadano y que, para ello, regalan todo tipo de dádivas….ENUMERA las dádivas -entre puercos, cochinos y marranos-, y al final dice a los ciudadanos y potenciales electores que acepten todo lo que les dan -que sean parte de la corrupción que está criticando-, pero voten por Morena, que también regala todo tipo de dádivas y que se construyó con dinero ilegal….¿QUE SIGNIFICA este mensaje?….SÍ, LES GUSTE o no a los militantes y simpatizantes de Morena, se trata del más feo reconocimiento de que los ciudadanos son corruptos y que, por ello, no sólo deben aceptar la corrupta invitación de AMLO -de agarrar todo lo que les den los partidos corruptos-, sino que a pesar de tragase el insulto de que son corruptos, los ciudadanos deben de votar por Morena….¿QUE NO ERAN los próceres de Morena la honestidad valiente?….¿NO SERÁ que Morena y su líder sufrieron la metamorfosis kafkiana y hoy son todo aquello que de jóvenes criticaron del viejo PRI; se habrá hecho realidad el estribillo de que “la corrupción somos todos”?….PERO si aún tienen dudas, en las horas previas al proceso electoral del 4 de junio se difundieron profusamente declaraciones de Oscar González y de Eva Cadena -ex candidato del PT al gobierno

mexiquense y la ex candidata de Morena al municipio de Las Choapas, en Veracruz, respectivamente-, quienes ratifican todas las pillerías que por años se han denunciado sobre la corrupción de Morena y de su líder….ESTAMOS ante el fin de la “honestidad valiente”, pero ante el nacimiento del eslogan de “la corrupción somos todos los ciudadanos”, al tiempo.