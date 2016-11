CALDERA POLÍTICA 19 nov 17

NUEVAMENTE PROBLEMAS en la calle 20 de noviembre que ocasionan bloqueos en esa vía, precisamente a la altura de donde se vuelve angosta….LO ANTERIOR ya colmó a los lugareños de los alrededores que sufren para ir a sus trabajos, escuelas o de compras y con el martirio al regresar…..LOS VECINOS bloqueadores, encabezados por el supuesto presidente de la colonia, Jesús González Avalos, argumentan que quieren tener un espacio verde para disfrute de sus familias y por lo tanto obligar al particular para que les done esa parte que está en lo que será el par vial que desahogará el tráfico vehicular en esa zona de la ciudad….SIN EMBARGO al parecer son otros los motivos que mueven a 10 o 12 personas a adoptar esa conducta, porque es evidente que realizan invasión de propiedad privada, es decir, no tienen la razón….EN TANTO los habitantes de más de 12 colonias alrededor de la calle 20 de noviembre piden que la autoridad municipal aplique la ley para no afectar a miles de personas, por conductas evidentemente fuera de la ley que provocan problemas….ORGANISMOS autónomos descentralizados se sumarán al apoyo a las comunidades modelo de Michoacán y a las acciones que realiza el Gobierno del Estado, a fin de apoyar a estas poblaciones, informó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís….AL REUNIRSE con integrantes de organismos autónomos, el encargado de la política interna del Estado manifestó que es importante que cada uno de los mismos acompañe las acciones del Poder Ejecutivo con el objetivo de poder recuperar el tejido social en las localidades…..LOS ORGANISMOS se comprometieron a acompañar las acciones que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a través de distintos programas y acciones de cada uno de los mismos a fin de que pueda realizarse un trabajo integral en cada una de las localidades….“AGRADECEMOS el acompañamiento, el interés y sobretodo la disposición de los organismos autónomos de acompañar las acciones que se vienen realizando y que son de suma importancia para las comunidades modelo y que sabemos de la importancia de las acciones que ellos realizan”, expuso….LÓPEZ SOLÍS adelantó que en los próximos días se dará a conocer el programa de las comunidades modelo, mismo que se aplicará en distintas zonas de la entidad, y en el cual, como se ha realizado en la región de Tierra Caliente, se establecerá de manera interinstitucional y con el que se establecerán lazos de comunicación más cercanos con la ciudadanía….EN LA REUNIÓN estuvieron presentes el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, Víctor Manuel Serrano Lozano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDDH); el titular del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Ulises Merino García; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Arturo Bucio Ibarra, entre otros……EL PRESIDENTE del CDE del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, aseguró que los espacios perdidos en el estado y municipios se recuperarán con ayuda de las mujeres priistas preparadas y capacitadas…..EN LA INAUGURACIÓN del foro “Mujer el PRI te escucha”, organizado por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Michoacán, Silva Tejeda reconoció a la Senadora Rocío Pineda Gochi por su organización y por trabajar siempre en pro de la mujer….SEÑALÓ que este tipo de eventos dan fortaleza y rumbo al partido. Y que a través de estas capacitaciones las priistas estarán listas para iniciar la actividad política de 2017…..“COMO DICE nuestro dirigente del CEN, Enrique Ochoa Reza, tenemos que prepararnos, capacitarnos y tener un reencuentro con la sociedad, para que juntos los priistas, mandemos el mensaje de que nos estamos renovando”…..AFIRMÓ que en el tricolor se necesitan candidatas capacitadas para que después tengan posibilidades de tomar las mejores decisiones en favor de los ciudadanos, “que sus herramientas les den la competencia y razón en cabildos y cámaras, para poder trabajar en el proyecto de nación del Presidente Enrique Peña Nieto”……DURANTE su participación, la Senadora y lideresa del ONMPRI en Michoacán, Rocío Pineda Gochi, puntualizó que las mujeres que forman parte del foro tienen como objetivo dar fuerza y consolidar al partido…..“NOSOTRAS debemos escucharnos y estar conscientes del trabajo y responsabilidad que tenemos por Michoacán”, concluyó.