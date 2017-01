CALDERA POLÍTICA 19 ene 17

EN SU estancia en Zamora, con motivo de asistir como el orador principal de la ceremonia de Aniversario de la Fundación de esta ciudad, Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, sostuvo que los mexicanos debemos tomar en consideración las tonterías dichas por Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, “porque nos afectarán severamente si llega a cumplir cada una de ellas; sin embargo, México es mucho más grande y tiene con qué salir adelante; tenemos tiempo para prepararnos y hacer frente a la política exterior”….PIDIÓ A los diputados federales hacer una declaratoria contundente de que México por ningún motivo va a pagar por un muro, para acabar con sus equivocaciones y amenazas. De igual manera invitó a las instituciones académicas y diferentes organismos para que se organicen y hagan propuestas para contrarrestar los efectos de las propuestas de Trump….“ESTE ogro que espanta, con un copete güero como pelo de elote, no es un líder compasivo. No piensa en el bien de los demás; es egoísta, negativo y por consecuencia no va a llegar lejos con su proyecto de gobierno”, subrayó….FAUSTO Vallejo Mora, hijo del ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, consideró que todos los ex gobernadores están obligados a rendir cuentas, y señaló directamente al ex gobernador Leonel Godoy Rangel con alusión a que también debería de hacerlo…..A TRAVÉS de su cuenta de Twitter, el primogénito de la familia Vallejo Mora, publicó ayer miércoles: “todos los ex gobernadores están obligados a rendir cuentas, las matemáticas no mienten, esperamos que las de Godoy tampoco, por Michoacán”…..EL MARTES, la titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, informó que interpuso dos demandas penales contra dos ex gobernadores de la entidad, quienes estuvieron en funciones entre 2012 y 2015 por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos que representarían un daño al erario por un monto de 3 mil 756 millones de pesos…..FUENTES confiables informaron a la Agencia Quadratín que son Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero, los dos ex gobernadores del PRI en Michoacán, contra quienes la Secretaría de Contraloría ha iniciado un proceso penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y PGR, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, desvío de recursos, abuso de atribuciones y fraude….LA ESPOSA del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, indicó que es necesaria una reducción al presupuesto asignado a los partidos políticos, ya que consideró que estas instituciones políticas representan un gasto fuerte del que se puede prescindir….RECORDÓ que cuando se incrustó a las filas de Acción Nacional (PAN) este no recibía ningún tipo de financiamiento público, sin embargo a pesar de esas carencias eran capaces de ganar elecciones, por lo que exhortó a las distintas fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa para así mandar un verdadero mensaje de austeridad y cercanía a la sociedad…..“LA DEMOCRACIA no es un tema de financiamiento, sino de convicción y solidaridad con el pueblo mexicano, por lo que es necesario que se aprieten el cinturón”, agregó la virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República…..DE IGUAL manera aseveró que entre recaudación y crecimiento interno se debe apostar a lo último, ya que consideró que las condiciones económicas de la nación han cambiado por lo que los ajustes son necesarios….POR otro lado consideró que debe revisarse el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el ahora renombrado IEPS, de tal manera que las gasolinas puedan bajar sus costos y que esto no impacte el bolsillo del ciudadano….ADEMÁS aseveró que la reducción al gasto corriente también debe ser prioridad tal y como lo han planteado diversos grupos parlamentarios al interior del PAN, ya que de esta manera se podría beneficiar el desarrollo económico de la República…..EN EL SENTIDO de que se señala a Margarita Zavala como la virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República, cabe señalar que en la elección interna del blanquiazul ya le viene pisando los talones Ricardo Anaya, actual líder nacional del PAN, quien ha manifestado ya abiertamente que buscará la candidatura de su partido a la Presidencia de la República en el 2018….CABE MENCIONAR que si se lleva a la práctica una alianza del “agua y el aceite”, PAN-PRD, para darle “cuello” al Peje Lagarto, indudablemente que el candidato o la candidata del PAN encabezaría esta alianza.