CALDERA POLÍTICA 18 feb 17

BUSCAREMOS mejorar las condiciones económicas para saldar el adeudo del Fondo de Pensiones del Estado a pesar de que la falta de pago no fue generado en la actual administración, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en el marco del 80 aniversario de la creación de la Dirección de Pensiones Civiles 1937-2017 y la declaración del Día del Jubilado y Pensionado Estatal…..EN SU MENSAJE que dirigió a pensionados y jubilados, el mandatario estatal adelantó que para fortalecer a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, enviará al Congreso local la iniciativa en la que dicho órgano sea trasformado en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Michoacán…..EN ESE sentido, Silvano Aureoles dejó en claro que para su gobierno atender a los pensionados y jubilados “es un tema de justicia social”, por lo que se trabaja para garantizar y dar certeza en sus prestaciones…..EN SU OPORTUNIDAD, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís afirmó que la actual administración ha cumplido en tiempo y forma en el pago al Fondo de Pensiones…..COMO lo comprometió el Gobernador Silvano Aureoles Conejo de recorrer una vez a la semana las colonias más vulnerables de Morelia, y con la premisa de ser un Gobierno sensible a las necesidades de la población, ayer viernes el mandatario estatal encabezó la Segunda Caravana de Servicios Integrales en la colonia Ejidal Isaac Arriaga, donde entregó apoyos de los programas sociales…..EL JEFE del Poder Ejecutivo en la entidad, aseguró que atenderá las cerca de 700 colonias donde habitan alrededor de 200 mil personas en condiciones de pobreza extrema, con el propósito de brindarles mejores condiciones de vida…..POR TAL motivo distribuyó despensas, cunas, sillas de ruedas, bastones, desayunos fríos a las personas de escasos recursos de dicha colonia al noroeste de la capital michoacana….. “LÓPEZ Obrador debe ofrecer disculpas a las Fuerzas Armadas por sus dichos ante el operativo en Nayarit”, exigió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza…..ENTREVISTADO en Morelia, el priísta manifestó que es lamentable que emita ese tipo de aseveraciones, pues son perjudiciales y denigra la figura de la milicia, por lo que pugnará porque se retracte…..“POR FALTA de información precisa y mala fe ha causado falsamente a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a las mujeres y hombres que se juegan la vida para proteger lo nuestro y lo que ha hecho López Obrador es lamentable…..“UNA PERSONA bien nacida debe ofrecer disculpas cuando miente de esa manera, le exijo a López Obrador que se disculpe con nuestras Fuerzas Armadas, que se disculpe ante la Marina de México ante las afirmaciones falsas que ha hecho en su contra por el operativo en Nayarit”…..ADEMÁS, demandó que debe disculparse ante la opinión pública del país y sobre todo con las mujeres y hombres que velan por la tranquilidad de millones de mexicanos a cambio de arriesgar la suya…..PARA ello, indicó que ya el tricolor se encarga de los asuntos jurídicos para emprender lo concerniente con instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o las que fueran correspondientes…..“EL PRI está haciendo toda la valoración jurídica para acudir ante las instancias legales ante la infamia que ha hecho López Obrador en contra de nuestras Fuerzas Armas, contra la Marina de México por el caso Nayarit”…..POR ESTOS señalamientos, Ochoa Reza manifestó que este es el estilo con que se maneja el tabasqueño y no descarta que pueda tener un trasfondo político…..“LÓPEZ Obrador tiene como estrategia política la mentira; recurrentemente miente ante el electorado, miente ante la ciudadanía y esta es un más de sus mentiras, por esa razón exigimos que se disculpe públicamente”.