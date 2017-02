CALDERA POLÍTICA 17 feb 17

DE MANERA evasiva y deslindándose de cualquier responsabilidad contestó a los cuestionamientos de los medios de comunicación Luís Fernando García Velázquez, Oficial Mayor de Zamora, respecto al incendio ocurrido el miércoles en las inmediaciones del Mercado Hidalgo…..PARA EL Oficial los culpables son la SEDENA y las anteriores administraciones municipales, los primeros porque son los encargados de expedir el permiso a los comerciantes que venden artefactos explosivos y los segundos porque en su momento no hicieron la inspección respectiva como ahora hace el actual ayuntamiento con las licencias de giros nuevos…..EL GOBERNADOR del Estado, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que no son tiempos de buscar responsables por los errores de la bursatilización de la deuda que llevó a las finanzas michoacanas a escenario de caos y crecimiento desproporcionado….“SON TIEMPOS de encontrar soluciones”, declaró el mandatario, al momento de reiterar su llamado al pleno del Congreso estatal para destrabar el expediente y aprobar el tema de la reestructura….Y A PREGUNTA expresa sobre si el gobierno tienen el nombre de aquellos que negociaron la deuda en condiciones sospechosas y desfavorables para Michoacán, el titular del Ejecutivo refirió: “claro que debe haber nombres. No los tenemos, pero debe haberlos. Aunque la preocupación actual del gobierno es que se solvente este problema, porque ahora tenemos que pagar 300 millones de pesos más. Y es posible que en breve venga

otro incremento a las tasas de interés”, adelantó Aureoles Conejo….SEÑALÓ que una vez aprobada la reestructura, el siguiente paso será buscar qué banco pretenda asumir la reestructura de pasivos, cuya cifra según el Gobernador podría alcanzar los 4 mil millones de pesos….COMO PARTE de su gira de trabajo en la Unión Americana para pronunciarse en defensa de los derechos de las y los migrantes michoacanos, Silvano Aureoles Conejo acudió el miércoles al Consulado de México en la ciudad de Chicago, Illinois, donde ante líderes, representantes de migrantes y trabajadores de esa representación mexicana, afirmó que la atención y el apoyo a la comunidad de connacionales, forma parte central en la agenda del Gobierno de Michoacán….EN REFERENCIA a la situación vivida recientemente en el estado de Nuevo León, Monterrey, donde un menor atentó contra la vida de sus compañeros en clase, y ante el incremento de suicidios en adolescentes, la Senadora Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa propuso reformas a las leyes generales de Educación, de Salud y de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de prevenir trastornos mentales y el suicidio en menores….EL PRINCIPAL objetivo de la modificación a estas leyes, resaltó, es la prevención del suicidio a través de la detección de riesgo, que van desde la capacitación a padres, maestros y alumnos, con una estrategia efectiva para reducir la carga de estos trastornos, así como impulsar políticas públicas trasversales que ayuden de manera integral a la prevención de problemas de salud mental…..SI BIEN, México cuenta con legislación referente al tema de salud desde su

Carta Magna, además de ser parte de varios Tratados Internacionales, sin embargo, a decir de la legisladora, “es necesario generar sinergia entre las diferentes instancias que tienen injerencia en el tema para integrar políticas públicas trasversales, además del sector salud, es esencial la participación de los sectores de educación, padres de familia, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la vivienda o la asistencia social”, señaló….LA LEGISLADORA, aseguró que lo ocurrido en Nuevo León es una grave llamada de atención a toda la sociedad, y el comportamiento suicida en adolescentes y jóvenes constituye un problema complejo, donde las causas tienen que ver con múltiples factores interrelacionados, que van desde el cambio y la integración de la familia y la ausencia de los padres en casa, hasta los cambios biológicos y la falta de autocontrol que puedan sufrir los menores al no poder regular o entender sus emociones….LA INICIATIVA de la “Cocoa” fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y dictamen.