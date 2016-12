CALDERA POLÍTICA 17 dic 16

ALEJANDRO Ramírez Zaragoza se perfila para dirigir la comunidad agraria de Jacona, la cual tendrá elecciones el domingo 18 de diciembre…..RAMÍREZ Zaragoza es Biólogo de profesión, fue ex regidor en la ex villa de las flores y actualmente está a cargo del módulo de riego 01…..EN EL PRI zamorano el próximo lunes vence el plazo para el registro de los interesados en formar parte del consejo municipal….JAVIER Maldonado Torres, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelia, invitó a Fidel Calderón Torreblanca, a Juan Pablo Puebla, así como a otros que apoyen a figuras ajenas al partido al que representan, a renunciar a este, ya que consideró que no es ético apoyar a candidatos de otros partidos…LAMENTÓ que el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, se concentre en acechar a los cuadros perredistas, cuando existe gente sin una filiación política…..“HAY MUCHA gente que no tiene partido, pero el peje lagarto insiste en ir detrás de los cuadros perredistas y eso está mal éticamente”, sentenció….DESCARTÓ que el partido al que representa vaya a sufrir mayores fugas de militantes, ya que consideró que los desertores ya no están en las filas del PRD……HIZO un llamado a cerrar filas, de tal manera que el partido se fortalezca de cara a las elecciones del 2018…..IGUALMENTE el dirigente perredista en la capital del estado, Javier Maldonado Torres, manifestó que estará dispuesto el PRD a una movilización popular para ser tomados en cuenta por parte del Ayuntamiento de Morelia; esto tras la ausencia del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a la entrega del pliego petitorio que se tenía programado para ayer viernes….EN ESE SENTIDO, Maldonado Torres aseguró que la negativa de ser atendidos se debe tanto a la falta de representación ante el Ayuntamiento, tras la renuncia del Regidor Osvaldo Ruiz Ramírez a las filas del Sol Azteca, así como por ser un partido de oposición a la actual administración….LA ENTREGA del pliego petitorio consiste en establecer mesas de trabajo para atender las necesidades de las distintas comunidades al interior del municipio, por lo que inclusos se movilizaron pobladores al encuentro….INDICÓ que buscarán ser atendidos a la brevedad, por lo que están a la espera de que se establezca una nueva fecha para el encuentro…..EL LÍDER nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, propuso a su Consejo Político Nacional (CPN) blindar a sus candidatos durante el proceso electoral de 2017 en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz….EN LA 38 SESIÓN Extraordinaria del CPN, donde se presentó dicho acuerdo, Ochoa Reza sostuvo que el Revolucionario Institucional postulará en cada entidad a las personas más honorables y con mayor arraigo en su comunidad…..“GANAREMOS a partir del mejor programa, con el mejor trabajo territorial, con la mejor militancia y con las mejores candidatas y candidatos”, indicó….HABRÁ que señalar que el tricolor se enfrentará en el Estado de México, considerado la “joya de la corona” en las elecciones de 2017, a una alianza del “agua y el aceite”, PAN-PRD, ya que su principal objetivo es sacar el tricolor de esa entidad…..ESTE ACUERDO ya se ha hecho público por las propias dirigencias nacionales, tanto del PAN como del PRD….EN ESTA alianza del “agua y el aceite” se perfila como candidata, la panista Josefina Vázquez Mota….DEL RESULTADO de esta elección en el Estado de México, podría depender también una alianza del “agua y el aceite” en las elecciones presidenciales del 2018, ya que el objetivo es “darle cuello” al “frijol con gorgojo”, quien sigue presumiendo que va adelante en las encuestas de la carrera por llegar a Los Pinos….SETENTA de 500 diputados federales ya dijeron no al bono extraordinario de 150 mil pesos que se autorizaron los legisladores para cada uno de ellos…..