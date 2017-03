CALDERA POLÍTICA 16 MAR 17

EN LA LUCHA electoral por la disputa de “la joya de la corona” en el Estado de México, continúa punteando las encuestas el priísta Alfredo del Mazo Maza, seguido por la panista Josefina Vázquez Mota y en tercer lugar la candidata del Peje Lagarto (Morena) Delfina Gómez Álvarez, mientras que en el PRD se sigue manteniendo en el suspenso el nombre del candidato, lo que según analistas electorales provocaría un rezago en las preferencias ciudadanas, máxime cuando el sol azteca no las tiene todas consigo en el Estado de México….MIENTRAS tanto, en la carrera presidencial del 2018 Andrés Manuel López Obrador sigue adelante en las encuestas de opinión, por lo cual el Peje Lagarto ya se siente seguro de ser el próximo inquilino de Los Pinos….SIN EMBARGO, el tabasqueño sigue teniendo el riesgo de perder por tercera vez sus aspiraciones presidenciales si sigue fiel a mostrar conductas sobradas cuando se acerca la jornada electoral, como la soberbia, intolerancia y el ego, además si tomamos en cuenta la siguiente reflexión: López Obrador perdería el norte del país, igualmente con poco margen el centro de la República, quedándole como fortaleza electoral el sur de México, lo cual no le alcanzarían los votos para ganar la Presidencia….ESTÁ PARA no creerse, pero ya es una realidad, el actual presidente municipal de Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco ya es candidato a contender por la gubernatura del Estado de Morelos, postulado ahora por el Partido Encuentro Social (PES)….EL TEMO, difícilmente puede deletrear, pero ya

es candidato a gobernador….ANTE estas incongruencias cabe señalar que podría darse el caso de que el actual presidente municipal de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, aspirara en el futuro a ser candidato al gobierno de Michoacán….A PRÓPOSITO, los cambios que anunció ayer el alcalde de Zamora van en congruencia con las directrices que ha marcado desde el inicio la presente administración, proteger a ciertas personas y hacer un lado el servicio hacia la población, es así que Oscar Rebollo Loya, protegido del Edil quien lleva ya tres cambios, ahora le crearon la coordinación adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento; Karla Granados Villanueva llega a la Subdirección de Atención y Organización Ciudadana, donde le puede descomponer el buen funcionamiento a uno de los pocos directores que está dando resultados como José Guadalupe Ramírez Esparza….LOS OTROS movimientos en el Ayuntamiento de Zamora son el arribo de Ascella Macías Barrera a la subdirección jurídica del DIF Municipal, en lugar de Karla Granados, y Erika Vanesa Gasca que ahora sustituye a Martha Arvizu en la Dirección de Educación, Cultura y Turismo Municipal, esperando que ella si se lleve bien con la regidora de Educación, Paulina Licon….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo dio el arranque oficial de la Colecta Estatal de la Cruz Roja 2017, que este año llevará el tema “Por favor no cierres los ojos” y tiene como meta establecida recaudar 5.5 millones de pesos, hasta el próximo 15 de mayo; dichos recursos servirán para brindar apoyo a las y los ciudadanos en situaciones de emergencia y más desprotegidos….DE

ACUERDO a un comunicado de prensa, el mandatario estatal invitó a las y los ciudadanos a apoyar esta noble causa, pues destacó que es gracias a las aportaciones de la población como la Cruz Roja puede otorgar sus servicios….EL PARTIDO de la Revolución Democrática (PRD) realizará este sábado 18 de marzo una gran movilización en conmemoración de los 79 años de la Expropiación Petrolera a la que convocaron a perredistas, ciudadanos y organizaciones sociales de todo el estado….EN CONFERENCIA de prensa, Carlos Torres Piña y Antonio García Conejo, presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, hicieron un llamado a la militancia a la conmemoración de esta fecha que “constituye un gran legado al pueblo de México”….EL CONGRESO del Estado, a través del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos, y la biblioteca Eduardo Ruiz, realiza una serie de eventos académicos, a través de los cuales se abordan temas de carácter jurídico con el objetivo de contribuir a la práctica legislativa, así como a acercar dichos tópicos a estudiantes y sociedad en general….DE ACUERDO a un comunicado de prensa, uno de los temas abordados, en el marco de estos eventos, es el relacionado al derecho penal, por lo que el día de ayer se presentó el libro “Política Criminal”, de la autora española Nieve Sanz Mulas, y en el que se aborda al derecho penal, no como fin único para resolver el problema del crimen, sino plantea el desarrollo de políticas públicas para la prevención de delitos.