CALDERA POLÍTICA 16 dic 16

LAS COMISIONES unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, que presiden los diputados Miguel Ángel Villegas Soto y Manuel López Meléndez, respectivamente, iniciaron con el análisis del alcance presupuestal 2017 que envió el Gobierno del Estado por un monto de 61 mil 360 millones 98 mil 855 pesos……LOS INTEGRANTES de estos grupos de trabajo en el Congreso del Estado se declararon en reunión permanente y determinaron que iniciarán con el estudio de la iniciativa del Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del próximo año, para continuar con el análisis de la propuesta de la reestructura de la deuda que asciende a 10 mil 906 millones 30 mil pesos…..EL DIPUTADO Miguel Ángel Villegas dijo que “se legislará a favor de que se genere un instrumento que sirva para propiciar el desarrollo económico de la entidad y el bienestar para los ciudadanos michoacanos….LA PRESIDENTA de la Comisión de Derechos Humanos en la 73 Legislatura, Nallely Pedraza, se pronunció por que el recurso para este rubro, en el 2017, sea transversal y pueda dar atención a todas la áreas que se involucran en el tema…..LA PERREDISTA sostuvo que se entrará en el análisis de los alcances enviados por el titular del Ejecutivo estatal para determinar los montos presupuestales…..LOS 148 MILLONES de pesos que aporta el Fondo de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para la creación sistema intermunicipal y disposición final de los residuos sólidos urbanos en la región de la Ciénega pueden perderse, debido a que el Congreso del Estado no ha autorizado la Asociación de los municipios de la zona….ROBERTO Dueñas, Director del Fondo, explicó que esos recursos son a fondo perdido, no crédito, ya que la viabilidad está garantizada, pero ya se dieron dos prórrogas de 180 días para iniciarlo, lo cual no se concreta debido a que la solicitud presentada por los presidentes municipales desde el pasado septiembre no ha sido aprobada…..LOS ALCALDES de Sahuayo, Rodrigo Sánchez Zepeda; Jiquilpan, José Clemente Covarrubias Castillo; Venustiano Carranza, Edgar Gil Yoguez; Pajacuarán, María Elena Macías Sánchez, solicitaron al Poder Legislativo el aval para crear el organismo intermunicipal y el documento fue turnado a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, pero no ha sido dictaminado….EN REUNIÓN de trabajo de dicha Comisión, realizada ayer jueves, el secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo Luna García, advirtió que la dependencia carece de recursos para ese tipo de proyectos, por lo que urgieron a los legisladores a aprobar la constitución de ese organismo…..UNO DE LOS asesores de la Comisión, inclusive, señaló que en 2011 el Congreso autorizó la constitución de un organismo similar al municipio de Marcos Castellanos con los de Tizapán el Alto, Santa María del Oro y Mazamitla, Jalisco, con el mismo propósito, ya que no hay impedimento legal….EL PROYECTO tendría un costo total de 750 millones de pesos de inversión en asociación público privada, y los municipios pagarían los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos….EL DIPUTADO del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Maldonado Hinojosa, abandonó la reunión por tener otros asuntos que atender y pidió que le prepararan una presentación en la que se le explique el proyecto. Aunque había quórum, se decidió volver a reunirse la próxima semana para tomar una decisión.