CALDERA POLÍTICA 13 ene 17

INTENSA JORNADA realizó hoy Silvano Aureoles, Ejecutivo Estatal, en gira por Ixtlán refrendó su compromiso por la Educación y en ese sentido dio a conocer que los principales indicadores de ese rubro en pocos meses fueron revertidos y prometió que en corto plazo ya no estará Michoacán como estado rezagado en Educación…. “VAMOS A arreglar todo lo referente a Educación en Michoacán para convertirnos en un modelo de orden, compromiso y responsabilidad de los principales actores: padres de familia, maestros y maestras y el gobierno”, resaltó….PIDIÓ A los maestros michoacanos que no abandonen las aulas, que den clases a los niños, que todos nos sumemos a ese objetivo porque la Educación es el único camino para la transformación y justicia social, “por mi parte, me comprometo a resolver todos los pendientes de los maestros. En este momento llevamos 16 mil profesores regularizados”…..AL SER EL MUNICIPALISMO una de las características del Gobierno del Estado, a la razón de que desde los ayuntamientos se pueden construir mejores políticas públicas, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, aseguró que durante este año se fortalecerá el trabajo y la relación con los 113 municipios de Michoacán…..DURANTE la reunión con quienes integran su Gabinete Legal y Ampliado en las instalaciones de Casa de Gobierno, el mandatario estatal manifestó que es prioritario mantener un trabajo cercano con los Ayuntamientos para atender a los michoacanos de manera directa en cada uno de los 113 municipios….ANTE los titulares de cada una de las dependencias, Silvano Aureoles señaló que para alcanzar efectos positivos, mucho tendrán que ver la planeación y la definición, las gestiones ante la Federación, pero también la relación directa con los presidentes municipales en beneficio de las comunidades de todas las regiones de la entidad….RECORDÓ que desde el inicio de su mandato acude a cuatro municipios de manera semanal, pues refirió que es en el municipio donde se viven de cerca las necesidades y problemáticas de la gente….DE IGUAL manera, precisó que en su administración una de las prioridades ha sido atender a los grupos vulnerables, por lo que se ha puesto en marcha diversos programas como Beca Futuro, Palabra de Mujer, Un Comienzo DIFerente, A Toda Máquina, Vende Más, entre otros; esquemas que se verán fortalecidos y llegarán a mayor número de beneficiados…..FINALMENTE, el Gobernador del Estado manifestó que el inicio del 2017 es ideal para hacer una reflexión y un balance de lo alcanzado y determinar lo que falta por hacer…..“ESTE AÑO será difícil por el complejo panorama internacional y nacional, no obstante deberá ser un año de consolidación, de romper inercias y poner en marcha lo proyectado, de dar resultados concretos”…..APORTAR lo mejor de cada uno para cumplir cabalmente con el mandato que la ciudadanía determinó y rendir buenas cuentas, es el compromiso que el Gobierno del Estado realiza día a día, comentó el mandatario estatal….“TENEMOS por delante muchas tareas pendientes y grandes desafíos”….ANTE ELLO, invitó a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado a generar las sinergias necesaria con el Gobierno Federal, los municipios y la ciudadanía, para dar buenos resultados en este 2017, por lo que Aureoles Conejo consideró que es el momento de renovar el ánimo, de cobrar la confianza y la esperanza de las y los michoacanos….AL SER la tortilla un alimento imprescindible en la dieta de los ciudadanos, el Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo consideró como indispensable trabajar en la construcción de un Plan Integral de estímulos en beneficio de la Asociación Estatal de la Masa y la Tortilla; lo que ayudará a abaratar costos para la elaboración de este producto y ofrecer un precio estable a la población….AL SOSTENER un encuentro con los industriales de este sector, procedentes de Gabriel Zamora, La Piedad, Los Reyes, San Juan Parangaricutiro, Morelia, Uruapan, Tancítaro, Trímbaro y Zamora, el mandatario estatal agradeció “la sensibilidad y solidaridad” de los empresarios de la masa y la tortilla para respetar el precio del kilogramo de este producto….ANTE la difícil situación que enfrenta el país, pidió a empresarios y sociedad, caminar de manera conjunta en buscar alternativas que aminoren el impacto de los incrementos que se espera de alimentos básicos como la tortilla….POR ESA RAZÓN, sostuvo que su administración está comprometida en construir un Plan Integral, que contempla la generación de un proyecto para trabajar con la asociación, para dar certeza a quienes se dedican a esta actividad económica, con la compra de maíz a precios justos y evitar una escalada de precios.