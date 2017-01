CALDERA POLÍTICA 12 ene 17

EN SESION ordinaria, el pleno de la 73 Legislatura aprobó las leyes de ingresos correspondientes a 20 municipios para el ejercicio fiscal 2017…..LAS COMISIONES unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública, presentaron ante el pleno para su discusión, votación y aprobación, los dictámenes correspondientes a los municipios de Aquila, Briseñas, Churintzio, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Jacona y Jiquilpan….ASIMISMO se aprobaron los dictámenes correspondientes a los municipios de Juárez, Los Reyes, Maravatío, Numarán, Tangancícuaro, Tarímbaro, Tangamandapio, Tiquicheo, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Zamora, atendiendo a los principios de generalidad, obligatoriedad, equidad y proporcionalidad consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….EN ESE sentido, las comisiones dictaminadoras acordaron proponer un aumento del 3 % en cuotas y tarifas en pesos, respecto a las contenidas en la Ley de Ingresos vigente, y en consideración a la inflación proyectada para el 2017, acorde a las condiciones económicas actuales del país, evitando repercusiones negativas en el bolsillo de los ciudadanos, así como en los ingresos de la hacienda municipal….ASIMISMO, se determinó no incrementar las tarifas de cobro de derechos por el servicio de alumbrado público (DAP); adicionalmente, se establece que las cuotas y tarifas por concepto del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no serán incrementadas respecto del ejercicio fiscal 2016….EL PLENO del Congreso del Estado aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y del Estado, así como de los ayuntamientos para que designen un fondo para afrontar la contingencia y se cumplan los puntos resolutivos de la Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Michoacán….EL GOBIERNO del Estado vigilará cada uno de los avances que en materia de seguridad se han dado en el municipio de Uruapan, con el objetivo de brindar mayor confianza a las y los uruapenses, expresó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM) en esta demarcación….COMO parte de las sesiones itinerantes del GCM, el mandatario estatal reiteró su compromiso de dar seguimiento de manera personal y puntual a las estrategias y acciones operativas de seguridad en la región de Uruapan, ya que uno de los objetivos primordiales de la administración que encabeza es la paz de las y los michoacanos….DURANTE la reunión se informó sobre los avances del operativo, con filtros puestos en marcha en los principales accesos de Uruapan….EN ELLOS se revisan vehículos y personas con la finalidad de detectar civiles armados con antecedentes penales, vehículos con irregularidades y sustancias prohibidas, lo cual ha dado magníficos resultados….EN ZAMORA estos operativos ya están en marcha desde el martes pasado….POR CIERTO, hoy estará en la región Silvano Aureoles Conejo, Gobernador, para dar seguimiento a aspectos de seguridad….LOS INTEGRANTES de la Comisión Especial Conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917 del Congreso del Estado carecen de la mínima cortesía de anfitriones al dejar solos a sus invitados en los eventos que organizan….ESTO ocurrió ayer miércoles, cuando el doctor José Herrera Peña llegó al salón de recepciones para dictar la conferencia La Naturaleza Jurídica del Estado y los empleados no sabían quién era….EN LA MESA del presídium ninguno de los integrantes de la mencionada comisión estuvieron presentes….LOS EVENTOS organizados por esa comisión para conmemorar el Centenario de la Constitución de 1917 no se les hace difusión y son convocados con apenas unas horas de anticipación, por lo que la asistencia es mínima.