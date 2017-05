CALDERA POLÍTICA 11 may 17

LUEGO DE que el cinco de mayo pasado ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) los inconformes con la designación de integrantes del Consejo Municipal del PRI en Jacona presentaran la impugnación, parece que hay reacciones…..EL GRUPO integrado por los líderes de la CNC, CNOP, Unidad Revolucionaria y CTM de la ex villa de las flores unieron esfuerzos ante lo que, dicen, es una imposición en la conformación del Consejo Político Municipal….TODO INDICA que el grupo inconforme se reunirá en próximos días con Antonio Guzmán que en este momento es el secretario general del PRI estatal….CONCLUIDO el último debate oficial por la conquista electoral de la “joya de la corona” en el Estado de México, tal parece que no hubo un claro ganador, por lo cual todo indica que este debate no modificará las encuestas de opinión….POR EL MOMENTO, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, puntea las encuestas con dos puntos porcentuales arriba de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, considerándose esta situación prácticamente como un empate técnico; siguiéndoles en tercer lugar la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y pisándole prácticamente los talones, el candidato del PRD, Juan Zepeda….SIN EMBARGO

las cosas podrían cambiar, si tomamos en cuenta que aún falta poco menos de un mes, ya que los comicios se llevarán a la práctica el próximo 4 de junio….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, felicitó a las madres en su día, a quienes consideró como un gran pilar de la familia, pues son ellas quienes siempre respaldan a los hijos pese a cualquier situación….A TRAVÉS de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo reconoció el trascendente papel que tienen las madres al ser jefas de familia, guías consejeras y un sinfín de cualidades que las hacen brindar el amor más grande e incondicional de ellas hacia sus hijos….“!FELIZ DIA DE LA MADRE!”, publicó en dicha red social….ADEMÁS, previamente en entrevista telefónica el mandatario michoacano señaló su experiencia con las figuras que en su familia son madres, empezando por la suya y evocando a su abuela y tías….“ELLAS SON quienes articulan, nos guían, te comparto yo que en mi caso con mi abuela, con mi tía, con mi madre, son ellas las que nos moldean, nos orientan, nos acompañan”….RECORDÓ que en la gira que tuvo en Zamora, donde se entregaron aulas dignas, se acercó una mujer con cinco niños, que eran sus nietos a quienes cuidaba porque su hija es madre soltera y debía trabajar….“ESTABA la abuela cuidándolos como si fueran sus hijos, entonces ahí

las dos figuras, por un lado la mamá y por el otro lado la abuela; eso se da en el seno familiar pero eso sucede en las comunidades”….ENFATIZÓ el reconocimiento a las mamás, aunque dijo que este no debe ser solo el 10 de mayo sino todos los días, aunque hoy por la efemérides es el más habitual para reiterarlo….EL CONTRALOR General del Estado de Veracruz, Guillermo Moreno Chazarinni, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por probable desvío de recursos de 80 millones de pesos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, de febrero a julio de 2016….LA DENUNCIA tiene la particularidad de que fue presentada contra Carol Jessica Moreno Torres, quien es esposa de Arturo López Obrador, hermano del Peje….POR TERCERA ocasión será presentado un dictamen que establece las condiciones para la reelección de diputados y presidentes municipales con pequeños cambios, como la inclusión de un transitorio en el que a los diputados se les perdona la residencia en un distrito, como consecuencia de la redistritación electoral….“POR ÚNICA ocasión para la elección del 2018, los diputados que hubiesen sido electos por un distrito electoral que sufrió modificaciones en su configuración por la redistritación, podrán acceder a la elección consecutiva por un distrito distinto, al que ahora pertenezca su municipio de

residencia u origen”, se indica en un transitorio….OTRO cambio fue el de aumentar de 15 a 30 días naturales el término para cubrir las vacantes de diputados y de regidurías de representación proporcional, las cuales deberán ser cubiertas por el mismo partido respetando el orden de prelación de la lista.