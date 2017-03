CALDERA POLÍTICA 11 MAR 17

ALEJANDRA Barrales, líder nacional del PRD, exhortó a las autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional del Sol Azteca a que se haga cumplir la ley y saquen de las oficinas de la coordinación perredista del Senado de la República a Miguel Barbosa, quién sigue aferrado a no salirse de este espacio legislativo….“SOLAMENTE muerto” me sacan de mis oficinas, señala Barbosa, quien sigue manifestando “a los cuatro vientos” que votará por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018 en un claro desafío a los tres gobernadores del PRD en el país, quienes apoyan a Alejandra Barrales, para sacar aunque sea “de las greñas” a Miguel Barbosa de las oficinas de la coordinación legislativa del PRD en el Senado de la República……………“SI TANTO quiere Barbosa a López Obrador, que renuncie al PRD y se vaya con él para ayudarlo en su campaña política por la Presidencia de la República” señaló Alejandra Barrales, quien agregó que para conocer la calidad moral de Miguel Barbosa cabe señalar que no hace mucho tiempo el ahora admirador de López Obrador lo señaló con los peores calificativos y ahora se “tiende en sus brazos”….¿SERÁ que ahora lo ve muy cerca de ser el próximo inquilino de Los Pinos” indicó la

dirigente nacional perredista….AUNQUE ALGUNOS cercanos al legislador poblano más bien atribuyen que se quiera aferrar a la coordinación para no perder los recursos que eso significa….Y PARA SEGUIR con López Obrador, el Peje Lagarto se enfrascó nuevamente en un pleito contra el actual gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes, el cual lo acusa de estar recibiendo dinero sucio para financiar su campaña política, calificándolo de corrupto y retándolo a tener un debate, para exhibirlo ante la opinión pública, acusándolo de tener sin número de propiedades, para lo cual exhibió pruebas contundentes….LÓPEZ Obrador no aceptó a tener un de bate con Yunes, “porque le roba su cartera”…..EL GOBERNADOR Silvano Aureoles Conejo encabezó ayer viernes la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán para dar seguimiento puntual y permanente a la estrategia que se emprende para la seguridad de la región de Uruapan que en las últimas fechas la azota una ola criminal….AUREOLES Conejo afirmó que las acciones operativas y de inteligencia realizadas de manera coordinada entre los tres ámbitos de gobierno no cesarán hasta que Uruapan y toda la zona tengan condiciones de tranquilidad para el desarrollo pleno de sus habitantes….EN EL ENCUENTRO se dieron a conocer algunos resultados de las acciones emprendidas en los

últimos días, entre las que destaca la captura de Jesús G., alias “El Pelón”, un presunto líder delincuencial relacionado con diversos hechos ilícitos ocurridos en la Meseta Purépecha….LA DETENCIÓN se dio ayer, a través de una orden de aprehensión solicitada, por vez primera en el estado, mediante audiencia telefónica con el juez como lo permite el nuevo Sistema de Justicia Penal, para agilizar la expedición del mandamiento judicial y evitar que el objetivo delincuencial escapara….TAMBIÉN como parte de los operativos, en los primeros días de este mes de marzo fueron recuperados ocho vehículos con reporte de robo, se aseguraron diversas armas, cargadores y cartuchos útiles, así como dosis de las drogas conocidas como marihuana y cristal….EL GRUPO de Coordinación Michoacán continuará efectuando reuniones periódicas en Uruapan, para dar seguimiento a las acciones operativas y de inteligencia en materia de seguridad en la región.