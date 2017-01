CALDERA POLÍTICA 11 ENE 17

GRACIAS al paquete económico anunciado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Banco de México podrá mantener un control de la inflación, puntualizó Víctor Silva Tejeda, dirigente del PRI en Michoacán…..EXTERNÓ su respaldo y confianza en las medidas anunciadas por el Presidente de México. “Sólo con ellas se podrá contener el alza a los productos que se consumen cotidianamente”….EXPLICÓ que el gobierno Federal no incrementó el precio de la gasolina, “se retiró el subsidio para poder hacer frente a las demandas en programas sociales, de infraestructura y desarrollo”….Y AGREGÓ que el retiro del subsidio a los combustibles es doloroso para algunos sectores de la población, pero con esta medida el Gobierno de la República podrá mantener la protección, cobertura y atención a los grupos más vulnerables….EL TAMBIÉN Diputado Federal, afirmó que una prioridad para la federación es que el incremento en el costo de los combustibles no altere las metas inflacionarias fijadas para este 2017 y se garantice la estabilidad en los precios de productos de primera necesidad….IGUALMENTE, el dirigente del Revolucionario Institucional en el estado, Víctor Manuel Silva Tejeda, rechazó que el gasolinazo impuesto por el gobierno federal ponga en riesgo triunfos electorales en las tres entidades que registrarán elecciones de gobernador, diputados y alcaldes en este 2017….“MÁS ALLÁ de cualquier coyuntura, los partidos políticos están obligados a realizar su mejor esfuerzo en cualquier contienda política, poniendo los mejores perfiles y ofreciendo la mejor propuesta política”, indicó….EL TAMBIÉN jefe de la bancada piísta en San Lázaro manifestó que el PRI y sus candidatos están obligados a remontar estos escenarios y generar expectativas de triunfo real, abordando un proceso electoral bajo fuertes esquemas de competencia….“UNA ELECCIÓN es como un partido: no se acaba hasta que se acaba. Y es ahí donde se verán los resultados de las medidas por el retiro del subsidio de los combustibles. Antes no podemos dar derrotas por anticipado”, agregó el líder tricolor…..POR LO PRONTO, informó Silva Tejeda, el Revolucionario Institucional, sus senadores, diputados locales y federales y alcaldes, mantendrán una campaña de percepción social frente al tema de la liberación del precio de los combustibles….SIN EMBARGO, en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, criticó al gobierno federal debido a que dijo se equivoca al proponer un pacto sólo de buenas intenciones y sin ninguna acción concreta para enfrentar el alza de precio de la gasolina….MANCERA MENCIONÓ que su administración está preparando un pacto propio con empresarios y proveedores con el fin de evitar un incremento en los precios, sin embargo, evitó adelantar los detalles del convenio porque “no vaya a ser que tengamos a alguien que no quiera firmar”…..“ME PARECE que están planteadas buenas intenciones en el (pacto), pero lo que necesitamos en este momento es que haya cosas concretas. Yo reitero el llamado al Presidente de la República para que pudiéramos tener una reunión pronto, para que se puedan hacer planteamientos concretos de beneficio, porque los rubros que se anunciaron son rubros que todos quisiéramos ver materializados en algo específico, no se tiene en este momento y creo que se están equivocando”, subrayó….RODOLFO Torres Velázquez, especialista en materia electoral, aseguró que es factible en México establecer un esquema de voto electrónico y para ello se debe escoger de manera adecuada la modalidad con mayores garantías de confiabilidad y certeza entre la población para emitir el voto: por internet, urnas electrónicas, correo electrónico, aplicaciones de tabletas electrónicas, teléfono inteligente o mensaje SMS, señaló un comunicado de prensa….“LA POBLACIÓN tiene una desconfianza natural y la autoridad electoral además de organizar la elección, debe aclarar triunfador a quien corresponda, debe ser capaz de demostrar la validez de los resultados y esa es la parte compleja, porque en términos de la votación electrónica es difícil explicar a la población de manera sencilla los algoritmos de encriptación que sólo están al alcance de un selecto grupo de especialistas dentro del ámbito informático”, aseveró….EN UNA entrevista con la periodista Guadalupe Juárez Torres Velázquez, ésta señaló que las casillas son parte de los procesos electorales, tienen un sentido y operan por una razón, por lo que si se quiere reemplazarlas se tiene que preservar sus principios, ya que no se trata simplemente de cambiar la crayola por el dedo y la pantalla.