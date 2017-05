CALDERA POLÍTICA 10 may 17

EN EL marco de la visita a Zamora del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acompañado de funcionarios federales y estatales, encabezó la reunión con el Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Zamora, donde aseguró que si bien han habido avances en la disminución de los delitos, seguirán uniendo esfuerzos para mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo de los habitantes de esta importante región…..”TENEMOS el reto de hacer de Zamora y la región el lugar adecuado para la convivencia sana, armónica y el desarrollo que tanto se necesita porque Zamora tiene ese potencial”, enfatizó….“NO ACEPTAREMOS chantajes de López Obrador”, declaró públicamente la dirigencia nacional del PRD, al referirse a que el Peje Lagarto los amenazó de que si no apoyaban a su candidata Delfina Gómez en la contienda por el Gobierno del Estado de México, no les aceptaría la alianza con Morena en el 2018….“COMO vamos a apoyar la candidatura de Delfina, si el PRD tiene su propio candidato en la contienda por la “joya de la Corona” en la persona de Juan Zepeda, el cual viene en una constante alza en la preferencia electoral”….“NOS DA LA impresión que Andrés Manuel López Obrador ya está perdiendo el juicio y se ve que ya necesita ayuda profesional, ya que de no hacerlo llegará completamente loco al 2018….“LO HA AFECTADO mucho la campaña en el Estado de México, ya que es él y no Delfina el que habla en los mítines y no su candidata, la cual únicamente se dedica a

aplaudirlo”….EL JEFE de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel “manos de piedra” Mancera, anunció que si quiere ser Presidente de la República y sostuvo que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador en las urnas….EN ENTREVISTA con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, el Jefe de Gobierno afirmó que “con el apoyo de la gente” puede vencer a quien se perfila como candidato presidencial de Morena….MANCERA reprochó que Andrés Manuel pretenda cancelar la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México….EL PROCESO electoral del 2018 enfrentará grandes retos, sobretodo en la parte técnica y presupuestal, ya que al contar con un nuevo marco normativo, las instituciones y órganos tendrán que afrontar temas desde la adquisición oportuna del material necesario para llevar a cabo las elecciones hasta realizar la fiscalización y dar certeza del proceso, señaló el Doctor Humberto Urquiza Martínez, Consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), durante la conferencia “Sistema Electoral Mexicano en Prospectiva”….LA CONFERENCIA realizada como parte de las jornadas de “Reflexiones Legislativas”, que organiza el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos en coordinación con la Dirección General de Servicios de Apoyo Parlamentario, en esta ocasión contó con la participación del consejero electoral, quien habló sobre los retos que dejó la reforma federal en materia electoral realizada en el 2014….DESTACÓ que los órganos locales serán una válvula de escape para el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que servirán para garantizar que los conflictos que se presenten sean

aminorados….EN EL TEMA de la reforma electoral local, enfatizó en la importancia de legislar en el tema del voto nulo, ya que este generaría mayor cultura política y participación ciudadana en los comicios….ASIMISMO, dijo confiar que los parlamentarios tendrán en tiempo y forma la reforma electoral local, con la que se regulará el próximo proceso electoral….SE EQUIVOCAN aquellos que demandan soluciones mágicas para erradicar la violencia de género en Michoacán, porque no hay recetas fáciles para combatir flagelos tan oprobiosos y enraizados, subrayó Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, tras señalar que es tarea de todos erradicar la violencia, por lo que llamó a cerrar filas en este sentido y construir en la sociedad una cultura con respeto hacia todas y todos.