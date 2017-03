CALDERA POLÍTICA 10 mar 17

CON LA ATENCIÓN de más de 171 mil personas en cerca de 100 brigadas, más de 83 mil casas censadas y la participación de 3 mil 136 estudiantes que realizaron su servicio social en apoyo al personal médico y de enfermería, ayer jueves el Gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó la celebración del primer aniversario del programa Médico en Tu Casa y dio el banderazo de arranque de una docena de unidades médicas móviles que operan en la capital michoacana….EL JEFE del Poder Ejecutivo en la entidad destacó que la salud las michoacanas y los michoacanos es la preocupación central de su Gobierno, por ello mantiene un trabajo coordinado con la Federación para obtener mayores recursos y concretar más acciones que permitan mejorar las condiciones de vida y bienestar de toda la población….CON LA FINALIDAD de cumplir con una democracia plena, el diputado Ángel Cedillo Hernández, plantea el ampliar la posibilidad en las elecciones, a los ciudadanos que por circunstancias diversas se encuentran fuera de su lugar de origen, pero que cumplen con cada uno de los requisitos de nuestra Carta Magna consagrada para participar en una contienda….LO ANTERIOR se plantea debido a que el caso específico del diputado, es una figura que

representa a cada uno de los ciudadanos en el Congreso del Estado, es decir no debería de estar limitada su participación de contender, por razones de residencia en el territorio al realizar sus funciones propias como legislador, este tiene la obligación de legislar en pro de todos michoacanos, independientemente del distrito por el que fue electo….POR LO ANTERIOR, el diputado presentó al pleno de la 73 Legislatura una iniciativa para reformar el artículo 23 fracción II de la Constitución Política del Estado de Michoacán, a través de la que se establece que para ser diputado se requiere, “ser michoacano de residencia efectiva en su territorio no menor de un año o vecino del mismo por un plazo, no menor de dos años, anteriores al día de la elección”….EN ESE SENTIDO, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, recordó que la Constitución establece el derecho de ser votado, el cual los ciudadanos ejercemos mediante las elecciones, con lo que se ha avanzado en la construcción de una sociedad más democrática….EL SINDICATO de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) prorrogó el emplazamiento de huelga por revisión salarial para el 18 de abril, para unificarse con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe)….LA DIPUTADA federal por el Distrito de

Pátzcuaro, Araceli Saucedo Reyes, urgió al Gobierno Federal a que busque nuevas opciones de comercio ante un panorama adverso en Estados Unidos, país que absorbe el 80 por ciento de las exportaciones….LA LEGISLADORA refirió que es momento de diversificar los mercados, para que el fruto mexicano y gran parte del mismo de Michoacán tenga opciones de exportación en países como Japón, Canadá, China y en Europa así como en América Latina….”DEPENDER tanto de un solo mercado podría provocar una problemática para el fruto mexicano, sobre todo los productores de aguacate en Michoacán, por lo que exhorto al Gobierno Federal para que busque otras opciones comerciales”….RECORDÓ que tan sólo en Michoacán hay cerca de 11 mil 200 productores y 100 mil trabajadores que laboran directamente en 75 mil hectáreas de cultivo, 17 mil huertos y 37 empacadoras distribuidos en 24 municipios, lo que significa uno de los pilares económicos del estado….EL PRD en Michoacán cerrará su periodo de afiliación en el último minuto de este viernes 10 de marzo, con nuevos miles de militantes que formarán parte del padrón del Sol Azteca….CARLOS Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, señaló que luego de un año, en que se inició con la integración de nuevos cuadros se puede palpar un Sol Azteca más

fortalecido….“AUNQUE todavía no tenemos una cifra exacta sabemos que son miles de personas las que se han inscrito al PRD, plenamente convencidos, de que la izquierda progresista representa el cambio social que requiere este país”, finalizó.