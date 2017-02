CALDERA POLÍTICA 10 feb 17

MARCO ANTONIO Arizaga Sánchez, Regidor en Zamora del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió al alcalde, José Carlos Lugo Godínez, que solicite licencia para retirarse del cargo al no resolver problemas que aquejan a los zamoranos en materia de obra pública y atención ciudadana, así como por hacer un manejo de la administración municipal con fines particulares y no al interés de los ciudadanos…..LO ANTERIOR se desprendió en la pasada sesión de Cabildo, en donde hizo público el reclamo de los habitantes del municipio….“LA VOZ de los ciudadanos es la que me ha pedido demandarle que tome esa decisión por su incapacidad para gobernar, porque se comprometió a trabajar por el pueblo. La gente está harta de no ver visos de mejoramiento para atender diferentes necesidades que los aquejan”, puntualizó el munícipe…..EL SENADOR panista, Ernesto Ruffo, se destapó como aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República en el 2018…..CON EL DESTAPE de Ruffo, ya suman tres los blanquiazules que aspiran a dicha candidatura, a la cual se suman Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el actual dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya…..CABE señalar que Margarita Zavala encabeza las encuestas internas del albiazul, pisándole los talones Ricardo Anaya….ERNESTO Ruffo señaló que si su partido no lo postula candidato, él buscará la Presidencia como candidato independiente….EN EL PAN así están las cosas, mientras que en el PRI la única que ha declarado públicamente que buscará la candidatura del tricolor a la Presidencia de México, es la legisladora y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega…..EN EL PRD, aún no hay quien se declare aspirante presidencial, ya que existe la duda si van a ir en alianza con el Peje Lagarto, el cual ha condicionado dicha alianza si el perredismo no se descarta del Pacto por México, en el cual están unidos con el PRI y el PAN….SI ESTO no sucede, el Peje Lagarto les volverá a decir “con el PRD ni a la esquina”…..EN EL PANORAMA político hacia la carrera presidencial, existe la posibilidad de que Miguel Ángel “Manos de Piedra” Mancera decida registrarse como perredista, para con una alianza con partidos de izquierda buscar la Presidencia de México en el 2018….LO ANTERIOR ante las declaraciones pública del “Manos de Piedra”, de que sí buscará competir por la Presidencia de la República….POR OTRA parte, en las elecciones de junio en este 2017 en el Estado de México, considerada electoralmente esta entidad como “la joya de la corona”, Alejandro Encinas anunció públicamente que no competirá otra vez como candidato del PRD a la gubernatura mexiquense….ANTE esta situación, y al considerase que no hubo acuerdo para que se llevara a la práctica la alianza del “agua y el aceite” con la intención de sacar al PRI del Estado de México, el PRD aún no decide a su candidato….MIENTRAS tanto el PRI ya tiene su candidato de unidad en la persona de Alfredo del Mazo….EN EL PAN, todo parece indicar que será Josefina Vázquez Mota la candidata, mientras que el Peje Lagarto ya tiene su candidata, en la persona de Delfina García, la cual buscará, arropada por Morena, el codiciado gobierno del Estado de México, aunque ella no habla mucho y por eso el Peje lo hace en su representación….CON RESPECTO a la carrera por llegar a Los Pinos, habrá que reconocer que el “frijol con gorgojo”, Andrés Manuel López Obrador, sigue encabezando las encuestas….EN ESE sentido, lo hemos dicho anteriormente, que solamente una alianza del “agua y el aceite” podría darle “cuello” al Peje Lagarto, ya que ni una alianza del “Manos de Piedra” con partidos de izquierda podría detenerlo para evitar que se instale en Los Pinos….EL GOBIERNO michoacano destinará alrededor de mil millones de pesos por concepto de pago de la deuda pública, trecientos millones más de lo proyectado, tras el anuncio hecho ayer jueves por el Banco de México, en el que se informa de un nuevo incremento a la tasa de interés bancaria….ASÍ LO informó el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, quien reiteró su llamado a los integrantes del Congreso del Estado para que, en el marco del respeto entre los poderes, se agilice la revisión al tema de la reestructura de la deuda gubernamental….ENTREVISTADO, Aureoles Conejo declaró que de haberse aprobado la reestructura en diciembre pasado, el gobierno no tendrá necesidad de desembolsar 300 millones de pesos más por el pago del adeudo, lo que pondría en riesgo la viabilidad y operatividad de otros programas de corte social….SILVANO Aureoles dijo que el tema no es tan complicado y ofreció poner a disposición de los diputados locales toda la información que se requiera para que se apruebe la reestructura a la brevedad posible.