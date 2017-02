CALDERA POLÍTICA 1 feb 17

FUE PUESTA en marcha la obra carretera de la comunidad de Gómez Farías hasta San Antonio en el municipio de Tangancícuaro….SERÁN invertidos 30 millones de pesos para mejorar las condiciones de 5.8 kilómetros de vía con el propósito de mejorar la calidad de vida de 15 mil habitantes, facilitar su traslado de Tangancícuaro rumbo a Tlazazalca y la conducción de productos agrícolas que son exportados a los Estados Unidos….“FUERON 5 años los que tuvieron que esperar los habitantes de Gómez Farías para la ejecución de esta obra. No fue fácil lograr realizarla; sin embargo, las gestiones frecuentes que hicimos ante las instancias federales y estatales nos dieron como resultado cumplir con las expectativas de los habitantes del municipio”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, en el marco del banderazo de arranque de la obra….EL DATO trascendente fue la inversión realizada en la carretera alcanzará una inversión de 120 millones de pesos a solo 1 año y 6 meses de la actual administración municipal. La capacidad financiera para obras de los ayuntamientos locales es de 10 millones de pesos en un año, por lo que lograron multiplicar los esfuerzos para el desarrollo del municipio, con lo que Arturo Hernández cumplió lo prometido…ES INSUFICIENTE considerar sólo la posibilidad de cancelar el incremento al combustible en el mes de febrero, lo que se necesita es la certeza y compromiso de que ya no habrá más gasolinazos en el año y que se revierta el aplicado el primero de enero, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva de la 73 Legislatura del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez….ANTE el anuncio de que se considera la posibilidad de que no habrá incremento a los combustibles en el mes de febrero como había anunciado la Secretaría de Hacienda, recalcó que lo que hoy demandan los mexicanos es la garantía de que no habrá más aumentos en el resto del año, porque la economía familiar está lesionada y se ha generado crisis social…..ADEMÁS de no aumentar más el costo de los combustibles, Pascual Sigala subrayó que la ciudadanía exige que se dé marcha atrás al gasolinazo que se implementó en el país a partir del primero de enero, lo que ha ocasionado graves afectaciones a la economía y descontento social….EN ESE SENTIDO, agregó que se seguirá insistiendo que no se den más gasolinazos en el país y se revierta el que se dio en el mes de enero, ya que lo importante es defender los intereses de las mayorías y de los sectores más vulnerables del país, que son quienes están resultando más afectados con el aumento a los combustibles….“LA UNIDAD nacional no puede partir de la ficción, sino de acciones concretas, no se puede llamar a la unidad cuando existen excesos, como es la determinación del gasolinazo, en donde la sociedad ha exigido por muchas vías que se dé marcha atrás a tal determinación”…..FINALMENTE Sigala llamó al gobierno federal a revertir las políticas que han lastimado al pueblo mexicano, y mostrar la solidaridad con la nación al cancelar los incrementos en los precios de la gasolina y el diésel…..EL SECRETARIO del migrante del Partido Revolucionario Institucional, José Arturo Villaseñor Gómez, indicó que se está implementando un plan de acción para favorecer el desarrollo, frente a la posible ola de deportaciones generada por la llegada del megalómano Donal Trump a la Casa Blanca….VILLASEÑOR Gómez aseguró que el plan consiste en cuatro líneas rectoras de acción, las cuales son educación bilingüe, conservación y promoción de la cultura del mexicano, reforzamiento de instituciones de salud pública, y la implementación de políticas públicas en pro de los migrantes; dicho plan será presentado a la brevedad por el PRI ante la Cámara de Diputados, debido a la posible crisis en materia migratoria por la que Michoacán podría pasar….EN EL TEMA de educación, indicó que se ha tenido acercamiento con docentes para fomentar la educación bilingüe entre los familiares de migrantes, para que los jóvenes cuenten con mayores herramientas de competitividad en el mundo laboral….AGREGÓ que es fundamental demostrar al país vecino que México y sus migrantes no son problema para Estados Unidos, sino al contrario, es gente con cultura de trabajo y responsabilidad….EN SALUD pública, aseveró que se deberán reforzar las instituciones correspondientes para poder operar con normalidad, pese a la llegada de migrantes….ASEVERÓ que el partido estará presentando en próximas fechas el plan ante la Cámara de Diputados, ya que consideró que ante el momento coyuntural, hoy más que nunca se debe voltear a ver a los connacionales….DONALD TRUMP no encuentra la forma de que México pague el Muro que pretende construir en su territorio, en la frontera con nuestro país….AHORA salió con la “jalada” de que obligará a los narcotraficantes mexicanos que introducen la droga a los Estados Unidos, a pagar el Muro….EN ESE SENTIDO, le saldría más caro drogarse a los gringos, y serían ellos quienes finalmente pagarían el muro.