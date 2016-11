CALDERA POLÍTICA 1 dic 16

LOS DIPUTADOS, presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan reelegirse deberán separarse al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral y podrán reincorporarse al cargo si ganan la elección, de acuerdo con la propuesta que hizo el diputado Ernesto Núñez Aguilar….EN LA SESIÓN de ayer miércoles, el diputado del Verde Ecologista de México propuso reformas para la elección consecutiva de diputados e integrantes de los ayuntamientos y aunque reconoció que eso ya está aprobado tanto a nivel federal como local, es necesario reglamentar las condiciones en que se hará….“ES LO MAS cotidiano que pudiera ser, el tema es que tenemos tiempos fatales, la elección consecutiva ya está aprobada por las legislaturas federal y local pasada, lo que tenemos que hacer es regularla para que haya equidad en las próximas contiendas y quienes se quieren reelegir estén en igualdad de circunstancias”….DE ACUERDO con su propuesta, que fue avalada por la mayoría de los 29 diputados que estuvieron presentes de manera intermitente durante la sesión, el diputado que pretenda reelegirse deberá solicitar licencia para poder participar en el proceso de selección interna de su partido y su suplente será llamado a ejercer las funciones legislativas…EN EL CASO de que el suplente en funciones manifieste interés en participar en el proceso de selección interna del cargo que ostenta, no será necesario que solicite licencia, pudiendo participar como precandidato pero sujeto a las responsabilidades administrativas que tendría como servidor público….LA POSTULACIÓN de los candidatos a la elección consecutiva solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato….SE CONSIDERA funcionario público a los cargos de presidente municipal, síndico, regidor y diputado, que deben cumplir con el requisito de elegibilidad para su registro como candidatos, el separarse del cargo 90 días antes de la elección….LOS CANDIDATOS que resulten electos en la elección consecutiva, podrán retomar el ejercicio de sus funciones, al recibir su constancia de mayoría y no tener procedimientos de impugnación; de lo contrario podrá reincorporarse hasta quedar firme la elección que está contendiendo, desahogando todas las instancias y se emita la última resolución sobre el caso…..ME QUIEREN hacer juicio sumario porque soy congruente con la línea política de izquierda del PRD, con sus principios y origen como partido, pero sobre todo porque impulso una gran alianza entre las fuerzas progresistas para lograr la presidencia de la República, así lo aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Juan Pablo Puebla Arévalo, respecto a los señalamientos en ese sentido y por su simpatía con Andrés Manuel López Obrador….SEÑALA un comunicado, “es lógico que compañeros del Grupo Parlamentario motivados por intereses personales y de grupo pretendan o insinúen que pedirán mi posición, solo por mantenerme firme en mi convicción política y en los principios de la izquierda; deberían revisar su actuar y analizar como aquellos que aprobaron el pacto por México, que sí renunciaron a la línea política del PRD, e hicieron suya la del PRI y la del PAN, no se les hizo juicio ni destituyó”, aseveró….“TAMPOCO se ha hecho de esta forma con los que han impulsado las alianzas del “agua y el aceite” PAN-PRD, y que hoy gozan de privilegios al interior del partido, en algo que sí se contrapone directamente a la ideología del PRD”, señaló Puebla Arévalo….EN LA 3a Reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el tema educativo realizada en Morelia, que tuvo la presencia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, mencionó que la presencia de los asistentes, gobernadores, “refleja el interés común que tenemos por construir un sistema educativo que permita a México ser una nación más visionaria, formadora de hombres y mujeres capaces de competir en cualquier ámbito y en cualquier lugar del mundo y tener todas las herramientas para hacerle frente a los retos que se nos presentan día con día….AGREGÓ QUE este tipo de encuentros, permiten discutir y analizar todos los enfoques de temas trascendentales para el país, y a través del diálogo alcanzar acuerdos, que en este caso privilegien la ejecución de una verdadera educación de calidad para el país….“LOS OBJETIVOS que en esta reunión nos convocan son de la mayor importancia para alcanzar las metas, desde conocer la problemática educativa de la región, hasta revisar los avances de la Reforma Educativa, para a partir de ahí proyectar las acciones y estrategias futuras que nos permitan elevar la calidad de la educación y encarar los retos y desafíos en la materia”, indicó Aureoles.