CALDERA POLITICA 07 ENERO 2017

POR TERCER día consecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró e insistió que el Gobierno de la República decidió privilegiar a los más desfavorecidos con el ajuste a los precios de las gasolinas, por lo que nuevamente invitó a la sociedad mexicana a tener sentimientos más racionales y pensamientos más humanos….AL DEDICAR un mensaje con motivo del Día de la Enfermera y Enfermero, Peña Nieto dijo que aunque se ha hecho un esfuerzo “el gobierno no tiene recursos ilimitados” para seguir subsidiando los combustibles fósiles que este año representarían recursos por 200 mil millones de pesos….“HOY más que nunca debemos honrar la obra y el ejemplo que nos heredó Melchor Ocampo, privilegiando el diálogo para alcanzar el entendimiento, ante un panorama adverso no sólo para el estado, sino para todo el país”, aseveró el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la ceremonia por el 203 aniversario del natalicio del ilustre michoacano, que se llevó a cabo ayer viernes en la tenencia de Melchor Ocampo (antes Pateo), en el municipio de Contepec….“ES MOMENTO propicio para recordar el gran esfuerzo que realizó -Melchor Ocampo-, al frente de las instituciones de la República y del Estado, ante su deseo de forjar una sociedad laica, a través del respeto a los derechos del otro para hacer valer los propios”, apuntó el mandatario estatal….EL JEFE del Poder Ejecutivo en la entidad reconoció que en este momento de tensión social donde emerge un reclamo ciudadano, es donde se debe privilegiar el diálogo y no agudizando las crisis o generando violencia, por lo que convocó a la ciudadanía a la unidad para enfrentar los retos actuales….SILVANO AUREOLES Conejo se reunió ayer por la mañana con el senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco, con quien dialogó en torno a la situación que vive la entidad en los diferentes rubros….EN REUNIÓN cordial y respetuosa, el mandatario michoacano y el legislador federal intercambiaron puntos de vista sobre el panorama económico, social y político de la entidad y del país….EL GOBERNADOR resaltó la importancia de que las y los legisladores federales y estatales, cierren filas con el Gobierno del Estado para impulsar acciones que fortalezcan a Michoacán y sus habitantes….EL ENCUENTRO forma parte de la apertura del titular del Ejecutivo para dialogar con diferentes liderazgos políticos del ámbito local y nacional, en el ánimo de enriquecer las ideas y acciones del Gobierno del Estado en beneficio de las y los michoacanos….EL PRESIDENTE electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México devolverá a su país el dinero que gaste en la construcción del muro fronterizo, luego de que ayer CNN reportó que el magnate pedirá al Congreso pagarlo con fondos presupuestales estadounidenses….EL REPUBLICANO escribió que “los medios de comunicación deshonestos no reportan que cualquier dinero que gaste en la construcción de la Gran Muralla (por agilizarlo) será devuelto por México después”….POR OTRA parte, el ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, envió a través de Twitter un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el que señaló que crecerá el número de inmigrantes en ese país si se pierden fuentes de empleo en México….CALDERÓN Hinojosa escribió: “Cuantos más empleos destruyas en México, más inmigrantes tendrán los estadounidenses, ¡piensa un poco mi loco!”.