CALDERA POLITICA 05 ENERO 2017

LUIS VIDEGARAY Caso regresó al gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto que desempeñaba la ex canciller Claudia Ruiz Massieu….SE SUPONÍA que Ruiz Massieu será nombrada como titular de la Secretaría de Cultura, sin embargo no fue así, el cargo fue ocupado por María Cristina García Cepeda….AHORA Videgaray se coloca como un franco tirador a la candidatura del PRI a la presidencia de la República en el 2018….CABE recordar que el candidato electo a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, elogió en su momento a Luis Videgaray, calificándolo como una persona brillante en el gabinete de Peña Nieto….ANTE el cambio de gobierno en Estados Unidos el próximo 20 de enero, como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray deberá acelerar el diálogo y los contactos con ese país para que, desde el primer día de la administración, se establezcan bases de relaciones de trabajo constructivo que fortalezcan los vínculos bilaterales en lo que respecta a seguridad, comercio, inversión e inmigración….ASÍ LO consideró ENRIQUE PEÑA Nieto, presidente, en su mensaje desde el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos ayer miércoles, donde destacó que ello así será siempre y cuando se promuevan los intereses de México y sin menoscabo de soberanía y dignidad de los mexicanos….VIDEGARAY, además, deberá encabezar trabajos que están inscritos en lo que constituye la quinta meta nacional, que está considerada en el Plan Nacional de Desarrollo….ESTE comprende democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y moderno, así como incorporar la perspectiva de género….PEÑA NIETO añadió que México deberá continuar un papel de liderazgo, de impulso a la agenda de los derechos humanos dentro y fuera del país y de consolidación de la relevancia regional de México a partir de identidad y vínculos latinoamericanos….“PARA ELLO, la cancillería deberá continuar con el énfasis al impulso y desarrollo de Centroamérica y mecanismos de integración con Latinoamérica, así como las alianzas estratégicas con otros países como los pertenecientes al grupo de los 20”, manifestó…DENTRO DE las primeras declaraciones del ex Secretario de Hacienda desconcertó al afirmar que él viene a la Secretaria de Relaciones a aprender….EN OTROS temas el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó su comprensión ante la molestia que hay entre la población en general y en distintos sectores de la sociedad por el alza en los precios de la gasolina….SIN EMBARGO, en mensaje desde el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, señaló que “aunque es una acción que nadie hubiera querido que se tomara, pues no es fácil para el Gobierno de la República y menos un deseo, no hacerlo traerá consecuencias más dolorosas, pues no estaríamos velando por la estabilidad económica del país, un asunto prioritario para mi gobierno”…..AFIRMÓ que el ajuste no es resultado de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, sino del aumento de los precios internacionales de la gasolina….“ES UNA MEDIDA responsable y prioritaria. Pido presten atención y escuchen lo que el gobierno ha querido compartirles al respecto”…..EL PRESIDENTE añadió que no se permitirán abusos de quienes al amparo de la medida, se excusan y pretenden incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados….ENRIQUE Peña dijo, además, que el gobierno está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de la población mexicana….ESO DIJO el presidente, pero a la andanada de críticas a la decisión para darse el alza en la gasolina ahora se sumó, con esta explicación que dio, una apreciación de error en la forma de comunicar este tipo de medidas