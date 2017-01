CALDERA POLITICA 03 ENERO 2017

EL DOMINGO PASADO falleció en Mazamitla, Jalisco, el Ing. Eduardo Curiel del Río quien fue Presidente Municipal de Zamora en el trienio 2002-2004 y presidente del comité municipal del PAN antes de arribar a la alcaldía….CURIEL DEL Río al final de su mandato dio por inaugurado el Estadio donde ahora juega el equipo Real Zamora, allá por el rumbo de La Beatilla, y después se dejaron venir una serie de rumores que le achacaban millonarios desvíos para poner un hotel en Vallarta, lo cual nunca fue comprobado y ni siquiera, al menos públicamente, la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) le sacó a relucir algo en ese sentido u otro…..LUEGO, CUANDO Leonardo Vallejo Rojas buscó la presidencia municipal con los colores del PAN pero perdió con Pablo Gutiérrez Galván, entonces Vallejo le atribuyó su derrota a Curiel al declarar: “pague los platos que otro rompió”…..LOS AÑOS siguientes a su salida de la presidencia municipal, Eduardo Curiel mantuvo un perfil bajo en cuestiones políticas, pero no dejaban de acercarse a él otros panistas que querían subir precisamente en la política, debido a su conocimiento del “teje y maneje” electoral que mostró desde que fue dirigente municipal del PAN y corroboró cuando le ganó en la contienda interna a Rosa Hilda Abascal y Arturo Laris. Descanse en Paz Eduardo Curiel….DURANTE 2016, uno de los mayores logros alcanzados por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo fue sin lugar a dudas el inicio del proceso de recuperación de comunidades que antaño eran posesiones de la delincuencia organizada, afirmó la titular de la Secretaría Política Social del gobierno michoacano, Miriam Tinoco….EN ENTREVISTA con Quadratín, la funcionaria estatal destacó que los resultados ya pueden ser mediables en comunidades como Cenobio Moreno, Pizándaro, Antúnez y los municipios de Buenavista, Tepalcatepec y Nahuatzen, donde los esfuerzos interinstitucionales permitieron concretar atención inmediata en temas de salud, seguridad, educación y atención a grupos vulnerables…..MIRIAM Tinoco destacó que durante años el abandono oficial permitió que los grupos delictivos se asentaran y controlaran amplias zonas de la región de Tierra Caliente ante la indiferencia institucional y la debilidad gubernamental que orilló a que el Gobierno no pisara esos territorios durante años…..A UN AÑO y medio para la elección presidencial de 2018, si un ciudadano quiere ser candidato y asegurar el triunfo, tiene que enfocar su estrategia electoral en diez estados y 12 municipios…..DE ACUERDO con una revisión hecha por Excélsior, de los resultados electorales de los comicios de 1994 a 2012 existe una coincidencia: el voto de los ciudadanos de esas entidades y municipios en los últimos 20 años ha sido, curiosamente, para el candidato presidencial triunfador….TANTO Ernesto Zedillo como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron mayoría de votos, en su momento, en Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán…..MARGARITA Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, sigue punteando en el proceso interno del PAN como aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, aunque ya su dirigente nacional, Ricardo Anaya, dijo que si quiere ir por la grande, con lo que deberá verse como es la aceptación….AHORA que el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel “Manos de Piedra” Mancera se ha descartado para contender por la Presidencia en el 2018, queda abierta la posibilidad de que se realice la alianza del “agua y el aceite”, PAN-PRD, para detener a Andrés “peje lagarto” López Obrador en su carrera a Los Pinos, el cual sigue presumiendo que va arriba en las encuestas presidenciales….TOMANDO en cuenta que el Manos de Piedra no participará ni como candidato del PRD ni como candidato independiente en el proceso constitucional a la Presidencia de México, es necesaria la alianza del “agua y el aceite”, ya que de no realizarse esta, el “frijol con gorgojo” será el próximo presidente de nuestro país…..EL GOBIERNO del estado no descarta una revisión de la tarifa del transporte público aprobada recientemente y que el pasado 1 de enero fuese publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), señaló Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán (Cocotra)….ESTA verificación con proyección al alza se consideraría en caso de un nuevo incremento a los costos de los combustibles en proporción similar a la registrada actualmente por una media del 20 por ciento, explicó Lagunas Vázquez…..SI BIEN reconoció que la tarifa aprobada no es suficiente para satisfacer los aumentos que en insumos y combustibles han experimentado los trabajadores del transporte público, aseguró que el salario de los trabajadores reportó un crecimiento que “no da para más” incrementos en el servicio, por lo que se privilegió un punto de equilibrio entre los requerimientos de ambos segmentos.