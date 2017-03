CALDERA POLÍTICA 01 mar 17

HAN TRASCURRIDO 15 días después de la explosión ocurrida en el Mercado Hidalgo de Zamora y no existe información oficial, ni municipal ni federal, de lo que verdaderamente ocurrió en el populoso centro de abastos que ya desde hace tiempo es considerado una bomba de tiempo en la ciudad….PERO LO más importante, qué medidas se tomaran para que no ocurra una tragedia mayor y en este caso si es competente la autoridad municipal, concretamente el Oficial Mayor. Es momento que la presente administración haga valer su slogan de gobierno: “Orden y Progreso”….EN CLARA alusión a Miguel Barbosa, líder perredista en el Senado de la República, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, arremetió contra los oportunistas….“EN EL PRD no caben las ambigüedades ni los doble discursos. Estamos más allá de personas, coyunturas y acciones oportunistas”….ASÍ LO EXPRESÓ ayer martes Aureoles Conejo a través de su cuenta en Twitter, luego de que Miguel Barbosa anunciara el lunes que apoyará a Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de 2018….BARBOSA incluso señaló que no teme ser expulsado del partido por apoyar a un candidato no perredista, pero sí anunció que se vengará del PRD si lo expulsan, cuando el Peje Lagarto sea presidente de la República….EL TITULAR del Ejecutivo estatal dijo que en el PRD “es el momento de las definiciones, de diferenciar proyectos, de definir la izquierda que queremos”….TAMBIÉN recordó que dicho partido nació con una propuesta de izquierda real, incluyente y progresista….“AFIANCEMOS nuestra unidad por México”….TANTO la dirigencia perredista como líderes de este partido como Jesús Zambrano y la mayoría de las corrientes del Sol Azteca, señalan que si a Miguel Barbosa le queda aún un poquito de dignidad y vergüenza, debería de renunciar al partido e irse desde este momento a “caer en brazos de López Obrador” y no esperar a que lo expulsemos de un partido que por desgracia lo llevó a ser el coordinador de los Senadores del PRD….FUE APROBADO el plan de trabajo de la Comisión Especial para el Seguimiento a los Órganos Reguladores del Sector Energético en la cual recientemente fue designado secretario el diputado Federal Fidel Calderón Torreblanca….EL LEGISLADOR destacó que se trata de una responsabilidad que se le asigna y cobra especial relevancia en los problemas evidentes que tiene la implementación de la Reforma Energética en diversos áámbitos siendo el más sensible el incremento de los precios de la gasolina….CALDERÓN Torreblanca sostuvo que éste “será otro espacio en donde insistiremos en modificar la Reforma Energética para crear una legislación funcional y al servicio de los mexicanos”….EL LEGISLADOR michoacano refirió que la meta es revisar la normatividad y su correcta implementación en las actividades reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), tanto en la industria de hidrocarburos como en la que provee energía eléctrica en nuestro país….POR CIERTO, Fidel Calderón Torreblanca participará con Andrés Manuel López Obrador en la Comisión para defender a los migrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos, según mencionó el propio peje lagarto….LÓPEZ Obrador confirmó que el 14 y 15 de marzo visitará las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para demandar la intervención de la comunidad internacional contra la política migratoria de Estados Unidos….EN DICHO escenario el presidente de MORENA presentará un plan de acción que operará de inmediato a partir de la creación de comités ciudadanos que coordinarán el legislador federal Fidel Calderón, el Senador David Salazar y el embajador Héctor Vasconcelos….ESTOS GRUPOS tienen como propósito fundamental informar, orientar a paisanos y hacer conciencia en los estadounidenses al tiempo de integrar abogados para defender a los migrantes.