CALDERA 9 SEPTIEMBRE 2016

Viernes , 9 de septiembre de 2016

EN ECUANDUREO el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, inauguró la ampliación de la planta de procesadora de aguacate Villa Avocado y la industria de pinturas Ducald, en el Parque Industrial del Bajío, donde dejó en claro que para su administración es prioritario el generar las condiciones para el desarrollo económico, es decir, garantizar la seguridad jurídica, seguridad pública y mejora regulatoria….EL EJECUTIVO estatal destacó la riqueza con que cuenta el valle de Zamora y aseguró que ya se trabaja para concretar a la brevedad posible la continuidad de las obras de infraestructura carretera que permitan potenciar este corredor productivo desde La Piedad hasta Ecuandureo y el resto de los municipios que conforman la región Bajío, ya que ello se traduce en mayores empleos, que es una de las demandas más sentidas de las y los michoacanos….EL DIRECTOR del Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán, César Erwin Sánchez Coria, informó que, en conjunto, las dos empresas representan una inversión superior a los 35 millones de pesos y al mediano plazo generarán 450 empleos directos y más de mil 400 indirectos….EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el candidato presidencial republicano Donald Trump no está calificado ni apto para sucederlo en la Casa Blanca, ya que tiene “ideas completamente locas”……“NO CREO que el hombre esté calificado para ser presidente de Estados Unidos, y cada vez que habla, esa opinión se confirma”, dijo Obama en rueda de prensa en la capital de Laos, al final de una cumbre de Asia oriental, con la participación de los líderes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN)…..CONSIDERÓ que la falta de experiencia en liderazgo del magnate queda expuesta cada vez que habla, por lo que los estadounidenses deben estar conscientes de ello…..EL SECRETARIO de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Fidel Calderón Torreblanca, se pronunció a favor de un cambio de fondo en la política económica y social de nuestro país….EN EL MARCO del relevo de servidores públicos del gabinete federal, Calderón Torreblanca señaló que no basta quitar y poner a otro personaje, sino de alentar un verdadero cambio….EL LEGISLADOR sostuvo que durante los últimos 34 años se ha mantenido la misma política económica en donde la alternancia PRI-PAN no ha sido suficiente para hacer dichos cambios, y que mejor prueba que el nuevo titular de Hacienda, con el PRI, ocupó el mismo espacio en la administración del PAN…..MÉXICO demanda y necesita un cambio verdadero; un cambio en la política de nuestro país que solo será posible con un gobierno de izquierda que responda a los anhelos de justicia social y desarrollo nacional, dijo Torreblanca…….EL SECRETARIO de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, entregó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de Paquete Económico 2017, en el que el Ejecutivo propone al Legislativo recuperar el superávit primario, lo que significa que los ingresos deberán ser mayores que los egresos, antes de cubrir el costo financiero de la deuda y los pasivos garantizados por el gobierno federal……EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto aseguró que “soy quien asume las decisiones, plenamente consciente del porqué y para qué las he tomado, al nombrar a José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Luis Miranda Nava como titular de la Secretaría de Desarrollo Social”.