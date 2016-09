CALDERA 8 SEPTIEMBRE 2016

Jueves , 8 de septiembre de 2016

AL ASUMIR el cargo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia federal en la que ya había estado, José Antonio Meade Kuribreña señaló que llega en un contexto que obliga a cuidar las finanzas públicas sanas y a entregar un paquete Económico responsable….“ES UNA oportunidad de encuentro y reencuentro con servidores públicos que han hecho de su vocación y de su entrega un ejercicio cotidiano”, expresó el funcionario en un evento en el Palacio Nacional…. “POCAS secretarías enfrentan un entorno donde se pone a prueba diario las decisiones que aquí -Hacienda- se están formando”, reiteró, previo a entregar el Paquete Económico a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión…..EL LÍDER nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, respaldó plenamente los cambios en el gabinete del Gobierno de la República, anunciados ayer por el presidente Enrique Peña Nieto….LOS NOMBRAMIENTOS en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social (a esta arribó Luís Miranda), dijo el presidente del PRI, se dan en el marco de las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal y constituyen un reconocimiento a su desempeño…..AMBOS han dado resultados con eficacia y apego a las demandas de la sociedad……OCHOA Reza expresó que esta decisión presidencial es un relevo institucional que permitirá al Ejecutivo Federal dar mayor dinamismo a las finanzas públicas y fortalecer el combate a la pobreza….AL REFERIRSE a la designación de José Antonio Meade y de Luis Miranda Nava al frete de la SHCP y de la Sedesol, respectivamente, dijo que son dos servidores públicos que han demostrado su compromiso con las mejores causas de México…..EL DIRIGENTE priista manifestó su plena confianza en que Meade Karibreña, corresponderá con lealtad y compromiso a la instrucción presidencial de garantizar la estabilidad de la economía familiar….ADVIRTIÓ que Meade tiene toda la capacidad y el respaldo del PRI para alcanzar, por primera vez en la historia del país, un superávit en las finanzas públicas, sin afectar los bolsillos de los mexicanos ni a las empresas, sino a través de ajustes en el gasto del gobierno federal……OCHOA Reza externó su seguridad de que Miranda Nava, el nuevo titular de SEDESOL, impulsará la política social que permita mejores niveles de bienestar a la población y cerrar la brecha de desigualdad….AL DOCTOR Luis Videgaray, el presidente del PRI le manifestó todo su reconocimiento por el gran talento que mostró al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde contribuyó al desarrollo de México….LA SALIDA de Luis Videgaray como secretario de Hacienda, no sólo se remite al penoso episodio de haber operado la visita de Donald Trump a México, sino por la pésima política económica que llevó en lo que va del sexenio, y pone en evidencia la crisis que se vive al interior del gabinete federal, destacó el Presidente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña….TRAS EL anuncio de la salida de uno de los hombres de mayor confianza de Enrique Peña Nieto, el dirigente estatal del Sol Azteca indicó que los desatinos, los escándalos de corrupción, la inoperancia y la falta de capacidad, están ahogando al Gobierno emanado del PRI, lo cual se traduce en una administración que ostenta el mayor rechazo en la historia reciente del país y que ha sido el hazmerreír a nivel internacional….RESPECTO a la mala conducción de la política económica por parte del ahora ex titular de la SHCP, que llevó al dólar a rebasar la barrera de los 20 pesos y el crecimiento imparable del precio de los combustibles, Torres Piña destacó que el arribo de José Antonio Meade no es garantía de crecimiento, toda vez que en el fallido gobierno de Felipe Calderón tampoco realizó una labor loable en la SCHP….“EL DESGASTE y la falta de resultados llevaron al Ejecutivo a un relevo administrativo, pero es evidente que deben hacerse cambios mayores. Los problemas del país no se resuelven cambiando de funcionarios y manteniendo la misma política. Más allá de los nombres, lo que se necesita es saber si habrá cambios urgentes como controlar el crecimiento del déficit, proteger la inversión productiva, cancelar los gastos suntuarios y acabar con los privilegios fiscales”, apuntó….TORRES Piña consideró que la crisis por la que atraviesa el gabinete presidencial pone en evidencia el fracaso del proyecto de Gobierno emanado del PRI, el cual desde un inicio demostró su frivolidad y ausencia de proyecto para sacar a México adelante.