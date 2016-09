CALDERA 7 SEPTIEMBRE 2016

Miércoles , 7 de septiembre de 2016

AYER SE realizó en el Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) el Foro de Reflexión Rumbo a la Reforma Electoral, el cual estuvo encabezado por la diputada local Alma Mireya González Sánchez, presidenta de la comisiónde Asuntos Electorales y Participación Ciudadana en el Congreso…CORRESPONDIÓ AL presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, dar la bienvenida a los diputados, magistrados y asistentes, en su mayoría integrantes del PAN y algunos de otros partidos….HERNÁNDEZ VÁZQUEZ expuso que en los comicios del 2018 habrá reelección y es necesario poner reglas claras, “el funcionario público que quiere reelegirse y el ciudadano que vaya por un cargo deben tener las mismas oportunidades, ir a la par, no utilizar recursos municipales y las fuerzas públicas sobre todo el primero, ciudadanos y funcionarios deben ir en las mismas condiciones”….PARA ELLO, reiteró, se necesitan reglas claras hechas por los diputados, que le den certeza a la función pública, “si un funcionario no es electo con claridad, los ciudadanos no se suman, no se comprometen al trabajo diario de la función pública, el inicio son reglas claras”….CABE MENCIONAR que con esta labor los Legisladores del Congreso del Estado iniciaron el camino para que la primera reelección pueda ser desarrollada en Michoacán para el año 2018…..LA INTENCIÓN es que alcaldes y diputados locales podrán perpetuarse en el poder con el voto de los ciudadanos; el sufragio se convertirá en un premio o castigo para los servidores públicos que tengan la intención de hacer uso de esa facultad… “MICHOACÁN será pionero en el proceso de reelección. La propuesta inicial no fue invento de la actual legislatura, viene de una iniciativa promovida desde el Congreso de la Unión que los diputados locales tendremos que homologar para que sea puesta en práctica” puntualizó Alma Mireya González….CONSIDERÓ que los actuales servidores públicos tendrán que hacer un trabajo excelente si buscan el objetivo de permanecer en el poder, porque finalmente su desempeño será calificado por los ciudadanos en las urnas en los próximos comicios electorales. Tendrán que garantizar acciones que resulte un beneficio para la población…LA TARDE de ayer Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, en su cuenta de twitter, reportó que en acción operativa fue derribado un helicóptero oficial que apoyaba el patrullaje en una zona de difícil acceso por tierra caliente….EN ESA red social el ejecutivo estatal lamentó el deceso del piloto, tres policías y otro lesionado y sentenció: “en apego a la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, estado y federación no cederán en la lucha frontal contra la delincuencia. En la región Apatzingán se mantiene un operativo enfocado a la detención de líderes de células delictivas”…TAMBIÉN LA tarde de ayer en la Fiscalía Regional de Zamora se presentó, ante algunos representantes vecinales y otros empresariales del municipio,el Plan de Seguridad que se quiere implementar en esta ciudad. Extrañamente no fueron convocados los medios de comunicación….MARGARITA Zavala encabeza las encuestas internas de su partido Acción Nacional a la candidatura a la presidencia de la República, sin embargo en la contienda constitucional le pesaría mucho cargar a cuestas el mal gobierno de su esposo Felipe Calderón, por lo cual si se pretende detener al “peje lagarto” es indispensable la unión del “agua y el aceite” PAN-PRD, ya que de lo contrario el “frijol con gorgojo” será el próximo presidente de la República, considerando que el PRI se quedará como “carabina de árabe, cargada pero en un rincón”…..PORQUE Michoacán ha sido el estado que le ha dado al PAN sus primeros triunfos nacionales, la dirigencia estatal de este instituto político en voz de su presidente, José Manuel Hinojosa Pérez, anunció que en el marco de su 77 aniversario se rendirá homenaje a grandes panistas michoacanos, además que se llevará a cabo la reunión estatal de estructuras municipales que por primera vez se desarrollará fuera de la capital……EL LÍDER de los panistas en la entidad destacó que dentro de las ponencias que se llevarán acabo durante el encuentro con las dirigencias municipales se encuentra la participación de grandes personalidades como el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el diputado federal, Marko Cortés Mendoza, así como de distinguidos panistas como Castillo López y Juan José Rodríguez Prats….UNA BÚSQUEDA permanente de soluciones para las causas más sentidas de la gente más desprotegida, mantiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán…ANTONIO García Conejo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, indicó que el Sol Azteca en Michoacán se ha propuesto terminar de recuperar la confianza de la gente, con acciones y resultados que se reflejan en las clases más vulnerables de la sociedad….EL COORDINADOR de Desarrollo Municipal del Gobierno Estatal, Carlos Paredes, acusó al ex gobernador Salvador Jara Guerrero de crear un boquete financiero por más de 800 millones de pesos que por conceptos de participaciones nunca fueron entregadas a los presidentes municipales durante los meses de agosto y septiembre de 2015…DIJO que los señalamientos contra el también ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no tienen un tinte político ni se trata de una cacería de brujas en su contra, tal y como lo hizo ver durante una entrevista concedida en Morelia en la que el catedrático afirmó que entregó finanzas sanas durante su efímero mandato.