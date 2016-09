CALDERA 3 SEPTIEMBRE 2016

Sábado , 3 de septiembre de 2016

A CERRAR FILAS, a caminar en unidad y cuidar el proyecto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), invitó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en el marco de la inauguración del Encuentro Nacional de Diputados Locales del PRD, por lo que rechazó a los actores políticos que “piden de rodillas al caudillo que los incluya en sus filas” durante la presentación de la conferencia “Retos de la izquierda moderna en México”…..ANTE la asistencia de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno y la presencia de 130 legisladores locales del país, el mandatario estatal dejó en claro: “fortalezcamos al partido, quitémonos de andar con banderas ajenas o promoviendo a candidatos distintos; eso en los temas estatutarios es hasta la expulsión, pero como en este partido respetamos a todos y a todas, pero se ve muy mal promoviendo candidatos o partidos diferentes”….AGREGÓ, que “no cerremos las puertas, pero no promovamos por adelantado a quienes nos desdeñan y nos desprecian…..SE VALEN acuerdos, se vale construir, pero no de rodillas; construyamos desde la trinchera porque vale mucho….SOMOS el partido más importante de la izquierda…SOMOS el partido más sólido y congruente de la izquierda mexicana….SI A LOS acuerdos, pero no de rodillas”…..ASIMISMO, refirió que como Gobernador vislumbra grades retos para la izquierda moderna, que a la vez son grades retos de la nación, entre ello: abatir la pobreza y la marginación, superar la desigualdad y la exclusión; contar con un modelo de educación de calidad, entre otros….ANTE ello comentó que los diputados locales, a través del debate de ideas y la aprobación de leyes, pueden incidir en alcanzar el bienestar y el progreso de los estados que representan y del país……FINALMENTE, destacó cada uno de los programas sociales que ha puesto en marcha durante su administración, entre los que se encuentran Beca Futuro, Palabra de Mujer, Sí Alimenta, Avanza DIFerente, entre otros, temas del que refirió han sido políticas públicas que el PRD inició y que han traído resultados positivos en beneficio de los mexicanos…..EL GOBERNADOR Silvano Aureoles Conejo, fue el encargado de inaugurar el Encuentro Nacional de Diputados Locales del PRD, donde resaltó que la mejor fórmula para fortalecer al sol azteca es con la búsqueda del diálogo y el encuentro de la unidad en la diversidad…..EL MANDATARIO estatal fue claro al señalar: “no podemos estar de manera constante en contra de todo, sin proponer, sin construir”….EL INFORME del Presidente Enrique Peña Nieto ante los jóvenes priistas y la visita del candidato Donald Trump son muestra de la competencia entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong para hacer puntos con el Ejecutivo Federal y ganar la candidatura de su partido…..ASÍ LO DECLARÓ la senadora Luisa María Calderón, Cocoa, en el marco de su visita a la Tenencia de Capula….EN PALABRAS de la ex candidata al gobierno estatal, el Presidente Peña Nieto es víctima de los intereses de los miembros de su gabinete, haciéndolo ver como “si se estuviera ahogando”…..”EN LUGAR de dar un informe ordinario, lo hizo ante jóvenes priistas, en medio de un evento ad hoc, donde nadie podría cuestionarlo”…..CON LO QUE, subrayó Cocoa Calderón, no le permitió destacar los pocos puntos buenos que ha logrado el mandatario….Y, EN LO PEOR, refirió la senadora albiazul, viene Donald Trump cuando todo mundo desaprueba su figura….”ESO -la visita de Trump- seguro fue idea de Luis Videgaray, pero le salió mal”…..REMATANDO que el presidente es víctima de los miembros de su gabinete, los que buscan hacer puntos para lograr la candidatura a la presidencia de la República, dejando de lado los intereses del propio Ejecutivo…POR LO QUE concluyó “me parece -EPN- como una persona que sabe nadar, pero ha olvidado como hacerlo, sabe tomar aire, pero ahora no tiene idea como hacerlo y entonces da patadas al revés, toma tragos de agua…..”, finalizó.