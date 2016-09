CALDERA 29 SEPTIEMBRE 2016

Jueves , 29 de septiembre de 2016

“EL GOBIERNO del Estado no debe ceder a los chantajes ni presiones por parte de los normalistas”, sentenció la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, tras la detención de 49 normalistas en el crucero de Purépero – Carapan…..LA INTEGRANTE del Grupo Parlamentario del PRI recordó que estos, dijo, malandrines, que fueron detenidos y trasladados al penal de Mil Cumbres, radicalizaron sus acciones e incendiaron dos unidades que mantenían retenidas, por lo que elementos de la Policía Michoacán recuperaron ocho vehículos…..“CON ESTAS acciones la autoridad debe garantizar el Estado de Derecho y aplicar de manera contundente la ley. Michoacán no puede ser rehén de un grupo de malandrines que no quieren cumplir con ningún estándar de calidad y creen que las autoridades educativas están para ceder a sus caprichos”, señaló…..LA LEGISLADORA tricolor destacó que la Reforma Educativa es una norma que abona a la mejoría de la calidad en la educación……FINALMENTE expresó que rechaza todo acto de violencia por parte de estos mal llamados normalistas que evaden someterse a exámenes normativos, además exhortó a los malandrines a conducirse conforme a la ley y no alterar la paz pública con acciones altamente reprobables…..CONCLUYERON CON éxito los trabajos del Primer Foro “Los derechos político electorales de las personas con discapacidad”, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de su Comisión de Derechos Humanos….LA CONSEJERA y presidenta de la comisión, Yurisha Andrade Morales, informó que Michoacán es el tercer estado el país con más casos de personas con algún tipo de discapacidad, siendo la auditiva la que representa al 9.47 por ciento de la población, por lo que destacó la importancia de propiciar estos espacios de análisis que permitan generar las condiciones de igualdad, equidad, seguridad y acceso a las personas con discapacidad…..“HEMOS logrado organizar un foro muy importante, el primero en el ámbito electoral, para hacer respetar los derechos políticos electorales hacia las personas con discapacidad. Ha marcado un precedente que esperamos sea replicado al interior del estado y de la República Mexicana”, expresó la consejera…..AL PARTICIPAR de la clausura, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, explicó que el tema de los derechos electorales de las personas con discapacidad o condiciones diferentes es relevante para el estado de Michoacán, ya que empieza a tener un lugar bastante importante al grado que ha sido emitida una carta de los derechos electorales para personas con discapacidad a nivel internacional….CON LA finalidad de garantizar el orden y la paz pública durante la realización del “Desfile Cívico – Militar”, conmemorativo al “CCLI Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón” en Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, desplegará un operativo previo a la festividad….EN ESTE operativo en el que participarán más de 700 elementos de la Policía Michoacán; se establecerán dos anillos de seguridad, en uno de ellos se mantendrá patrullaje constante con vehículos y motocicletas oficiales, para salvaguardar la integridad de todos los asistentes mediante tareas de prevención del delito….SERÁ A partir de las 22:00 horas de hoy jueves 29 de septiembre, cuando elementos de Tránsito y Movilidad despejen el primer cuadro de la ciudad, para distribuir 11 vallas metálicas, 51 de seguridad y 18 arcos detectores de metal en puntos estratégicos que fungirán como cierres y accesos al área donde se llevará a cabo el recorrido del desfile Cívico – Militar (avenida Madero en sentido oriente-poniente)….EL ACCESO del público se restringirá a partir de las 08:00 horas del 30 de septiembre, canalizándose por los puntos de acceso controlados por medio de los arcos detectores de metal.