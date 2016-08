CALDERA 29 AGOSTO 2016

Lunes , 29 de agosto de 2016

EL GOBERNADOR del Estado, Silvano Aureoles Conejo, consideró que será la autoridad electoral quien determine la sanción contra el alcalde del municipio de Briseñas, gobernado por el Partido del Trabajo, tras obligar a los empleados municipales a acudir a un evento de Andrés Manuel López Obrador en La Barca, Jalisco…..EN ENTREVISTA, el mandatario manifestó que efectivamente hay elementos para que se establezcan sanciones contra el munícipe, debido a que dicha convocatoria se produjo en días hábiles, y que la ley marca claramente que se prohíbe la actividad de promoción política para todo funcionario…..AUREOLES Conejo manifestó que el alcalde de Briseñas debe aclarar los motivos que lo orillaron a obligar a sus empleados a acudir al mitin del dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador….CABE destacar que en su momento Quadratín informó que a través de una circular, el alcalde obligó al personal de ese ayuntamiento a respaldar actividades políticas del peje lagarto en el vecino estado de Jalisco, quebrantando el marco jurídico legal que debe reservar todo funcionario público…..EN ESE MISMO tenor, la diputada Adriana Hernández Íñiguez dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá intervenir para aclarar y sancionar, en su caso, el uso de recursos públicos en el municipio de Briseñas para apoyar en un evento político a Andrés Manuel López Obrador….EN TREVISTADA respecto a la supuesta circular en la que el alcalde Juan García Navarro ordenaba al personal del Ayuntamiento suspender labores a las 11.30 horas para acudir al evento de López Obrador en La Barca, Jalisco, no descartó la posibilidad de que el caso pudiera llevarse a juicio político, si se presenta alguna solicitud al respecto; en ese sentido afirmó que a los legisladores del tricolor en el Congreso del Estado no les temblaría la mano porque sería un mal precedente de actos para promocionar al “frijol con gorgojo” que se dice transparente y que presume ser el mejor de todos los partidos, que ha criticado por mucho a otros actores políticos, el cual con estos hechos, si se demuestran que son los denunciados, nos están también mostrando que está mintiendo y que le está mintiendo a la ciudadanía…..LA COORDINADORA del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado aseguró que es necesario que los órganos fiscalizadores del INE atiendan el tema y sancionen a quien resulte responsable, agregando que es incongruente que se presenten este tipo de acciones, alrededor de un mitin político de un personaje que presume de ser “el más transparente del país”….”CREO que aquí se tendrá que hacer un llamado al INE para que sus órganos fiscalizadores atiendan este tema y si hay que castigar al presidente municipal o a quien resulte responsable, ya que de ninguna manera tiene que quedar precedente de que no pasó nada, porque quien se dice ser el personaje más transparente del país está actuando de manera incorrecta y no transparente y con algún grado de corrupción”….FINALMENTE llamó a los funcionarios públicos a conducirse con transparencia y evitar la corrupción, así como evitar el uso de recursos públicos para ayudar a un partido político a promocionar su imagen.