CALDERA 27 SEPTIEMBRE 2016

Martes , 27 de septiembre de 2016

HILLARY CLINTON ganó ligeramente el Debate de ayer, en donde se mostró como estadista y un poco más cálida que Donald Trump, aunque a Hillary, consideran analistas estadounidenses, le faltó mayor agresividad….LA ENCUESTA de salida practicada por la cadena CNN dio el triunfo a Clinton en el debate con el 62 por ciento…TRUMP TAMBIÉN tuvo la oportunidad de dar un giro a su estrategia, pero cayó en lo mismo, esto es, repetitivo y decir datos sin sustento….LO ANTERIOR son las primeras impresiones de analistas en Estados Unidos, pero quien se fue a la yugular del empresario de la construcción, sin ningún miramiento, fue el periódico The New York Times quien lo calificó como el peor candidato que ha tenido un partido….EL TRIUNFO se lo dan a Clinton debido a tres aspectos: la declaración de impuestos de Trump que no ha hecho públicas; haber mentido durante mucho tiempo acerca de que Barak Obama no era estadounidense y la posición del empresario acerca de una posible guerra nuclear….DATOS INTERESANTES, Donald Trump en las casi dos horas que duró el debate tomó 10 vasos de agua, en tanto Hillary ninguno, incluso ni siquiera tosió; Trump mencionó a México 5 veces; la cadena de televisión CBS encontró incongruencias en lo que dijo Trump; mención al caso Alicia Machado hizo trastabillar al empresario; Trump dijo cuáles son los problemas, pero no cómo resolverlos….EN TANTO, en México, además de que Hillary Clinton tiene mayor aceptación por razones obvias, algo que fue sintomático es el hecho que el dólar comenzó en 19 pesos con 91 centavos, casi 20 pesos, y concluyó, al cierre del debate, en 19 pesos con 51 centavos, tendencia que en nuestros país se toma como positiva…POR PRIMERA vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), este instituto suspendió en sus derechos partidistas a un gobernador en funciones, esto lo hace con Javier Duarte, gobernador actual de Veracruz….CON LA ENTRADA en vigor del nuevo Código Familiar en el distrito judicial de Morelia, a partir de las cero horas de ayer 26 de septiembre, concluyó la implementación de la oralidad en todo el estado, con lo que se continúa agilizando los procesos judiciales….PARA la correcta aplicación del Código, el Poder Judicial de Michoacán ha reforzado la capacitación de jueces civiles y mixtos en materia de oralidad familiar a través de estancias practicadas en otras entidades en las que ya opera esta modalidad; además de la realización de programas académicos como el Primer curso de especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas de primera instancia….ANTE las nuevas responsabilidades y retos de la oralidad, el Consejo del Poder Judicial, emprende acciones a marchas forzadas para que las audiencias orales se desarrollen en espacios adecuados y dignos, lo anterior, al no contar con recursos suficientes para su construcción o adecuación de espacios….EL NUEVO código contempla la oralidad con el objetivo de dar mayor celeridad a los procedimientos que son sometidos a consideración de los juzgados; en él se incluye el juicio ordinario oral, que aplica al divorcio sin expresión de causa; y el juicio especial oral para los asuntos donde existan diferencias entre cónyuges y concubinos, sobre los bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos, custodias o convivencias…..POR otra parte, incluye lo establecido en tratados nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y derechos del menor….ASIMISMO, marca una total independencia y autonomía del Derecho Familiar con relación al Derechos Civil, ya que en la anterior normatividad predominaba la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles en ciertos aspectos….CON LA implementación de la oralidad para resolver asuntos en diversas ramas del Derecho, el Poder Judicial de Michoacán consolida la profesionalización y transparencia de los juzgadores que resuelven de cara a la ciudadanía….COMO una medida que busca incentivar el turismo en nuestro estado y reconociendo la trascendencia que esta actividad económica representa para Michoacán, la diputada Alma Mireya González Sánchez, integrante de la Comisión del rubro, recordó que durante el Primer Año Legislativo propuso la condecoración al Mérito Turístico del Estado de Michoacán, entregando dicho reconocimiento cada 27 de septiembre…..EN EL MARCO de la celebración del Día Mundial del Turismo, donde la también integrante de la Comisión de Turismo en el Congreso expuso que Michoacán cuenta con el reconocimiento internacional y nacional, puesto que apenas en 2015 arribaron 257 mil 678 turistas, 43 mil 742 extranjeros y el resto nacionales.